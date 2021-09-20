Красюк сравнил Усика с Мухаммедом Али

Менеджер украинца сравнил Александра с легендарным боксером.

25 сентября Александру Усику предстоит провести поединок против Энтони Джошуа за титул WBO.

Менеджер украинца Александр Красюк провел параллели между свои подопечным и легендой мирового бокса Мухаммедом Али.

"Усик не просто боец. Он напоминает мне Мохаммеда Али. Не потому что они родились в один день - 17 января, а из-за того, что Усик не соответствует ожиданиям публики. Он не пытается сделать то, что аудитория от него хочет. Александр не говорит то, что сделает его популярным. Он говорит то, что действительно думает. Он должен оставить после себя такое же наследие, как и Мохаммед Али. Он может заняться многими вещами, помимо бокса. Если отбросить бизнес, бокс и все остальное, то он является личностью, способной менять поколения",- заявил менеджер Matchroom boxing.

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