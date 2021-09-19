Медики предупредили об опасности дефицита соли в организме

Полностью отказываться от соли не стоит.

Многие диетологи рекомендуют употреблять пищу без соли и исключать это вещество из рациона. Но на самом деле будет ли отказ от белых кристаллов будет безопасным для здоровья, об этом сообщает 24 Канал.

Исследователь Джеймс ДиНиколантонио из Института сердца Сент-Люка в Канзас-Сити последние 10 лет изучал влияние соли на организм человека. Он утверждает, что отказ от соли может принести больше вреда, чем пользы.

Почему диеты с низким содержанием соли вредные

Многие врачи утверждают, что потребление соли является причиной многих заболеваний, в том числе высокого кровяного давления, болезней сердца и почек. Однако мифы о негативном влиянии соли на организм все чаще берутся развеивать исследователи.

Еще в начале своей карьеры Джеймс ДиНиколантонио столкнулся с негативными последствиями диеты с низким содержанием натрия. Пациенты с высоким кровяным давлением, которые отказались от соли, сообщали о головокружении, обезвоживание и быстром сердцебиении. Тогда специалист посоветовал им добавлять эту приправу в пищу, чтобы восстановить уровень натрия.

Дело в том, что наш организм в течение долгого периода приспосабливался к усвоению соли. Это вещество не одно столетие служит основным консервантом и усилителем вкуса. С солью организм получает нужный натрий, который обеспечивает правильный баланс жидкостей в клетках, работу сердечно-сосудистой системы, сокращение мышц и регуляцию нервных импульсов.

Было проведено немало исследований о влиянии соли на организм и выявлено, что уменьшение потребления этого вещества действительно снижает кровяное давление, но показатель падает максимум на 1 - 5 пунктов и только у небольшой части людей. Вместе с тем появляется немало негативных последствий: повышение уровня почечных гормонов, гормонов стресса и триглицеридов, увеличение частоты сердечных сокращений, гипотиреоз и повышенный инсулин. К тому же уровень смертности был куда выше у людей с низким уровнем натрия, чем у тех, кто имел высокий.

Исследование также показывает, как диета с низким содержанием натрия влияет на беременных женщин. Результаты доводят, что это повышает риск выкидыша, детской смертности и преэклампсии.