Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

06:11

Медики предупредили об опасности дефицита соли в организме

05:12

Citroen будет выпускать бюджетные кроссоверы

04:13

Астрономы засняли стокновение Юпитера с неизвестным объектом (видео)

03:05

В Боливии в гамбургере нашли человеческий палец

02:06

Холифилд: Бой с Усиком будет сложным для Джошуа

01:07

Ученые назвали диету, продлевающую жизнь

00:08

В США начали выпускать электрический пикап Rivian R1T

23:03

В Одессе мужчина из-за ссоры в магазине ударил двух прохожих ножом (видео)

22:04

В Румынии избили съемочную группу фильма о незаконной вырубке леса

21:32

Хадсон-Одои может сменить футбольное гражданство

21:05

В законопроекте об олигархах уточнили критерии внесения в реестр, - Вениславский

20:33

В Польше на протесте медиков произошел взрыв, есть жертва

20:06

В Черновцах обстреляли автомобиль с детьми

19:34

Варан: Я знал, что буду рано или поздно играть в "МЮ"

19:07

На Донбассе работает только один пункт пропуска

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
            

Медики предупредили об опасности дефицита соли в организме

  6   0 19.09.2021, 06:11 | Новости, Общество
Медики предупредили об опасности дефицита соли в организме

Полностью отказываться от соли не стоит.

Многие диетологи рекомендуют употреблять пищу без соли и исключать это вещество из рациона. Но на самом деле будет ли отказ от белых кристаллов будет безопасным для здоровья, об этом сообщает 24 Канал.

Исследователь Джеймс ДиНиколантонио из Института сердца Сент-Люка в Канзас-Сити последние 10 лет изучал влияние соли на организм человека. Он утверждает, что отказ от соли может принести больше вреда, чем пользы.

Почему диеты с низким содержанием соли вредные

Многие врачи утверждают, что потребление соли является причиной многих заболеваний, в том числе высокого кровяного давления, болезней сердца и почек. Однако мифы о негативном влиянии соли на организм все чаще берутся развеивать исследователи.

Еще в начале своей карьеры Джеймс ДиНиколантонио столкнулся с негативными последствиями диеты с низким содержанием натрия. Пациенты с высоким кровяным давлением, которые отказались от соли, сообщали о головокружении, обезвоживание и быстром сердцебиении. Тогда специалист посоветовал им добавлять эту приправу в пищу, чтобы восстановить уровень натрия.

Дело в том, что наш организм в течение долгого периода приспосабливался к усвоению соли. Это вещество не одно столетие служит основным консервантом и усилителем вкуса. С солью организм получает нужный натрий, который обеспечивает правильный баланс жидкостей в клетках, работу сердечно-сосудистой системы, сокращение мышц и регуляцию нервных импульсов.

Было проведено немало исследований о влиянии соли на организм и выявлено, что уменьшение потребления этого вещества действительно снижает кровяное давление, но показатель падает максимум на 1 - 5 пунктов и только у небольшой части людей. Вместе с тем появляется немало негативных последствий: повышение уровня почечных гормонов, гормонов стресса и триглицеридов, увеличение частоты сердечных сокращений, гипотиреоз и повышенный инсулин. К тому же уровень смертности был куда выше у людей с низким уровнем натрия, чем у тех, кто имел высокий.

Исследование также показывает, как диета с низким содержанием натрия влияет на беременных женщин. Результаты доводят, что это повышает риск выкидыша, детской смертности и преэклампсии.

 

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2021 (440)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]