Citroen будет выпускать бюджетные кроссоверы

Компания Citroen показала изображение-тизер своего нового кроссовера, который будет позиционироваться как бюджетная модель.

До сих пор Citroen не позиционировал свои автомобили как бюджетные. Но, как говорили древние, все меняется. Для того, чтобы оставаться «на плаву» французской компании приходится идти в ногу со временем. То есть не только присутствовать в развивающихся странах, но и учитывать вкусы и финансовые возможности их жителей.

Именно поэтому Citroen разработал бюджетный кроссовер. Он будет продаваться в странах Южной Америки и Азии. Что же касается Европы, если он там и появится, то в сильно измененном виде, и вряд ли он будет в этом случае бюджетным.

Самый доступный паркетник Citroen построен на упрощенной модификации модульной платформы CMP. В его дизайне, судя по всему, будет заметно влияние новых европейских моделей Citroen.

В линейку двигателей войдут несколько силовых агрегатов. Базовым будет четырехцилиндровый 1,6 л мотор мощностью 118 л.с., который работает вместе с пятиступенчатой механической коробкой передач или с шестискоростным автоматом.

autonews.ua