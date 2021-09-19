Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

06:11

Медики предупредили об опасности дефицита соли в организме

05:12

Citroen будет выпускать бюджетные кроссоверы

04:13

Астрономы засняли стокновение Юпитера с неизвестным объектом (видео)

03:05

В Боливии в гамбургере нашли человеческий палец

02:06

Холифилд: Бой с Усиком будет сложным для Джошуа

01:07

Ученые назвали диету, продлевающую жизнь

00:08

В США начали выпускать электрический пикап Rivian R1T

23:03

В Одессе мужчина из-за ссоры в магазине ударил двух прохожих ножом (видео)

22:04

В Румынии избили съемочную группу фильма о незаконной вырубке леса

21:32

Хадсон-Одои может сменить футбольное гражданство

21:05

В законопроекте об олигархах уточнили критерии внесения в реестр, - Вениславский

20:33

В Польше на протесте медиков произошел взрыв, есть жертва

20:06

В Черновцах обстреляли автомобиль с детьми

19:34

Варан: Я знал, что буду рано или поздно играть в "МЮ"

19:07

На Донбассе работает только один пункт пропуска

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
            

Citroen будет выпускать бюджетные кроссоверы

  10   0 19.09.2021, 05:12 | Новости, Авто
Citroen будет выпускать бюджетные кроссоверы

Компания Citroen показала изображение-тизер своего нового кроссовера, который будет позиционироваться как бюджетная модель. 

До сих пор Citroen не позиционировал свои автомобили как бюджетные. Но, как говорили древние, все меняется. Для того, чтобы оставаться «на плаву» французской компании приходится идти в ногу со временем. То есть не только присутствовать в развивающихся странах, но и учитывать вкусы и финансовые возможности их жителей.

Именно поэтому Citroen разработал бюджетный кроссовер. Он будет продаваться в странах Южной Америки и Азии. Что же касается Европы, если он там и появится, то в сильно измененном виде, и вряд ли он будет в этом случае бюджетным.

Самый доступный паркетник Citroen построен на упрощенной модификации модульной платформы CMP. В его дизайне, судя по всему, будет заметно влияние новых европейских моделей Citroen.

В линейку двигателей войдут несколько силовых агрегатов. Базовым будет четырехцилиндровый 1,6 л мотор мощностью 118 л.с., который работает вместе с пятиступенчатой механической коробкой передач или с шестискоростным автоматом.

autonews.ua

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2021 (440)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]