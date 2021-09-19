Красюк: Теперь Усик настоящий супертяжеловес

Промоутер подчеркнул, что Усик отлично работает ногами.

Александр Красюк, промоутер украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 KO), поделился мыслями о подготовке своего клиента к поединку против обладателя титулов WBA, IBF, WBO и IBO в хэвивейте Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

"Боксеры могут просто нанести удар по подбородку и надеяться, что им повезет. Пройти может один удар из 10, но смогут ли они это сделать 10 раз подряд? Вы должны боксировать и побеждать в каждом раунде, чтобы выиграть титул.

Бокс - это, прежде всего, искусство защиты. Нужно наносить точные удары и не пропускать в ответ. Работа ног - это основа для нанесения ударов и защиты. Она очень важна для любого боксера, и у Александра очень хорошо получается работать ногами", - цитирует Красюка ESPN.

Специалист также высказался о том, как много Усик работал для того, чтобы из крузервейта перейти в хэвивейт.

"Он много работал, строил свое тела для супертяжелого веса, и теперь он настоящий супертяж. Никто не может сказать, что он крузер, который выступает в хэвивейте, как, например, Крис Берд. Теперь Усик настоящий супертяжеловес", - добавил Красюк.

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