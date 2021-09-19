Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

08:36

В Украине 3 983 новых случая коронавируса

08:09

За минувшие сутки 6 обстрелов. Российские наемники применили 120-мм минометы и 122-мм артиллерию вблизи Новоселовки Второй, - ООС

07:10

Красюк: Теперь Усик настоящий супертяжеловес

06:11

Медики предупредили об опасности дефицита соли в организме

05:12

Citroen будет выпускать бюджетные кроссоверы

04:13

Астрономы засняли стокновение Юпитера с неизвестным объектом (видео)

03:05

В Боливии в гамбургере нашли человеческий палец

02:06

Холифилд: Бой с Усиком будет сложным для Джошуа

01:07

Ученые назвали диету, продлевающую жизнь

00:08

В США начали выпускать электрический пикап Rivian R1T

23:03

В Одессе мужчина из-за ссоры в магазине ударил двух прохожих ножом (видео)

22:04

В Румынии избили съемочную группу фильма о незаконной вырубке леса

21:32

Хадсон-Одои может сменить футбольное гражданство

21:05

В законопроекте об олигархах уточнили критерии внесения в реестр, - Вениславский

20:33

В Польше на протесте медиков произошел взрыв, есть жертва

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
            

Красюк: Теперь Усик настоящий супертяжеловес

  95   0 19.09.2021, 07:10 | Новости, Спорт
Красюк: Теперь Усик настоящий супертяжеловес

Промоутер подчеркнул, что Усик отлично работает ногами.

Александр Красюк, промоутер украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 KO), поделился мыслями о подготовке своего клиента к поединку против обладателя титулов WBA, IBF, WBO и IBO в хэвивейте Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

"Боксеры могут просто нанести удар по подбородку и надеяться, что им повезет. Пройти может один удар из 10, но смогут ли они это сделать 10 раз подряд? Вы должны боксировать и побеждать в каждом раунде, чтобы выиграть титул.

Бокс - это, прежде всего, искусство защиты. Нужно наносить точные удары и не пропускать в ответ. Работа ног - это основа для нанесения ударов и защиты. Она очень важна для любого боксера, и у Александра очень хорошо получается работать ногами", - цитирует Красюка ESPN.

Специалист также высказался о том, как много Усик работал для того, чтобы из крузервейта перейти в хэвивейт.

"Он много работал, строил свое тела для супертяжелого веса, и теперь он настоящий супертяж. Никто не может сказать, что он крузер, который выступает в хэвивейте, как, например, Крис Берд. Теперь Усик настоящий супертяжеловес", - добавил Красюк.

Фото XSport

 

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2021 (445)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]