На границе с Украиной задержали 14 нелегальных мигрантов

В течение суток пограничники задержали 14 нелегальных мигрантов, которые пытались попасть в Украину. Они пытались пересечь границу с территории Венгрии и Польши.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В Украину хотели въехать граждане Афганистана, Бангладеш, Гвинеи, Сенегала, Сирии, Йемена и Марокко.

Четырех нелегальных мигрантов задержали пограничники отдела "Косино" Мукачевского отряда. О появлении неизвестных в приграничье военнослужащих проинформировал местный житель. Никаких документов у задержанных не было. Трое из них сообщили, что являются гражданами Афганистана, еще один назвался гражданином Бангладеш. Сейчас эта информация проверяется.

К тому же, в селе Мужиево Береговского района правоохранители остановили "БМВ", которым украинец перевозил группу из четырех граждан Афганистана для их переправки через государственную границу.

Кроме того, в населенном пункте Виноградов правоохранители обнаружили в отеле двух граждан Сирии, гражданина Йемена и гражданина Марокко. Вместе с ними находился проводник - украинец. Иностранцы незаконно находились в Украине и намеревались незаконно попасть в страны ЕС.

А пограничники отдела "Смильница" остановили "Хюндай", которым гражданин Египта (имеет вид на жительство в Украине) перевозил двух иностранцев без документов, они назвались гражданами Гвинеи и Сенегала.

В отношении всех задержанных составлены протоколы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".