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Украина усилила систему противовоздушной обороны на северном направлении

  10   0 18.09.2021, 12:32 | Новости, Общество
Украина усилила систему противовоздушной обороны на северном направлении

Украина усилила систему противовоздушной обороны на северном направлении. Это сделали в рамках проведения стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия - 2021".

Об этом сообщает Воздушное командование "Центр".

"Подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр" осуществили выдвижение на определенные позиции, что позволяет существенно усилить систему радиолокационной разведки и зенитного ракетного прикрытия", - говорится в сообщении.

Жителей населенных пунктов Черниговской области просят не препятствовать и не разоблачать маршруты передислокации войск.

"Все мероприятия проводятся в рамках учений", - добавляют в пресс-службе.

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