На Сумщине в ДТП с грузовиком погибли три человека

Водитель автомобиля Toyota Highlander врезался в прицеп грузовика DAF. Пассажиры авто погибли на месте, водитель в больнице в тяжелом состоянии.

В Сумской области недалеко от села Штеповка в результате столкновения легкового авто с грузовиком погибли три человека, сообщает местная полиция в субботу, 18 сентября.

ДТП случилось около 23:50 пятницы.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Highlander допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF с прицепом.

"В результате столкновения, три пассажира Toyota Highlander, а именно 41-летняя женщина, 45-летний и 41-летний мужчины от полученных травм скончались на месте происшествия, водитель легковушки доставлен в больницу в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.