В Украине второй день подряд более 6 тысяч новых COVID-случаев за сутки

За минувшие сутки, 17 сентября, в Украине зафиксировали 6 234 новых подтвержденных случаев коронавируса. Среди них 689 детей и 89 медработников.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 719 человек, умерли - 79, выздоровели - 1 763.

За сутки протестовали более 70 тысяч человек различными методами.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (761), Львовской (585), Днепропетровской (434), городе Киев (416) и Одесской (399) областях.