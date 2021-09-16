У МОЗ визнали, що українці підробляють COVID-паспорти, й анонсували нововведення

Електронний сертифікат в додатку "Дія" Ляшко назвав більш захищеним від підробки.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко визнав проблему підробки ковідних сертифікатів в Україні. За його словами, підробити такий документ можливо, як і звичайний паспорт.

Про це Ляшко сказав в ефірі 24 каналу, інформує UAINFO.

"Щоб я не лукавив – підробка можлива. Однак ми робимо все можливе, щоб було якомога складніше підробити ковідний сертифікат", – сказав він.

Ляшко уточнив, що підробити електронний сертифікат у "Дії" буде неможливо, бо "там все чітко працює".

"Є питання по паперових формах, але є відпрацьований механізм, найближчим часом його покажемо", - зазначив міністр.

Він також запевнив, що правоохоронні органи працюють з "продавцями" таких документів у соцмережах і месенджерах.

COVID-сертифікати в Україні

У МОЗ розповіли, якими будуть нові внутрішні COVID-сертифікати. Так, відтепер внутрішній "жовтий" COVID-сертифікат можна отримати вже після першого щеплення вакциною проти COVID-19. Він допоможе уникнути карантинних обмежень.

Так званий "зелений" сертифікат буде виданий після проходження повного курсу вакцинації проти COVID-19.

І внутрішні, і міжнародні COVID-сертифікати українці можуть використовувати за допомогою додатку"Дія". Однак функція поки недоступна для власників паспортів - "книжечок".