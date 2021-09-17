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Скандал з Оленою Фіданян показав, що українці не сприймають "прєлєсті" совка, – думка

  20   0 17.09.2021, 10:05 | Новости, Общество
Скандал з Оленою Фіданян показав, що українці не сприймають "прєлєсті" совка, – думка

Скандал з Оленою Фіданян, керівником Департаменту освіти та науки міста Києва, дуже, насправді, добре показав, що ми виросли, як нація. Бо несприйняття "прєлєстєй" совка, автоматів з газировкою, звідки "нє воровали стаканчики," виявилося дуже сильним. І коменти під її дописом - це ніяка не спланована травля, а лише справедливий гнів сучасних українців, які знають правду.

Про це  на власній сторінці у Facebook пише блогерка Олена Кудренко, інформує UAINFO.org

Жах в тому, що ми досі маємо деяких освітян, не здатних критично мислити. Тим паче якщо вони десь керують. Що ж виходить: ми, як країна, борсаємося у пострадянській багнюці, вимітаємо з себе совкове мислення, намагаємося дітей виховати європейцями - а нас так, зверху, мідним тазом...

Допис Олени Фіданян у Facebook

Ось вам романтика щодо газировки за 3 копійки - нехай вона перекриє спогади про розстріли непокірних, про депортацію, про дитячу працю на полях, про дефіцит та партійну пропаганду. Ось вам про відсутність ковіду в СРСР - нехай ця чудова новина перекриє ваші спогади про неякісне совкове лікування, приховування справжньої статистики по захворюванням, смертях радянських людей. 

Та що там радянських - мене хвилюють українські люди. Яким в той час не давали бути українцями, відбираючи в них право на волю, залишаючи їм лише ролі скоморохів, які танцюють гопак в червоних штанях. Про титанічну працю саме українців "на благо" радянського процвітання вже й не кажу.

Ну не можна так. Не можна займати такі посади людям, які ретранслюють той факт, що вони залишилися в капкані минулого, та ще й не винесли звідти гірке розуміння, що Україна через СРСР лише втратила дорогоцінні роки свого розвитку, пограбована, використана як людський ресурс на війнах, розв'язаних совком, та окупована. Як би це по-іншому не називали поціновувачі союзу. 

Совок має право на дожиття в думках людей, вийшовших з СРСР. Тихе дожиття, в спогадах, кому як там в цьому совку "пощастило" - у когось же й нормально вийшло пожити? ПреЗЕденту нашому, як він сам каже. Але хай це буде доживати НЕ в мізках наших дітей. Не треба інфікувати маленьких українців неправдою, чи викривленою правдою, чи переписаноїю росіянами історією.

Бо це вже злочин. 

Олена КУДРЕНКО 

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