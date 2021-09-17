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Російський політолог пояснив, чому РФ може напасти на Україну найближчим часом

  26   0 17.09.2021, 09:00 | Новости, Политика
Російський політолог пояснив, чому РФ може напасти на Україну найближчим часом

Україна може отримати від США компоненти системи "Залізний купол" / фото REUTERS

Система протиракетної оборони "Залізний купол", поставки якої з США в 2022 році зараз обговорюються, може знадобитися Україні найближчим часом.

Про це заявив російський політолог Андрій Піонтковський в ефірі каналу "Україна 24", попередивши про загрозу нового вторгнення РФ.

За його словами, рішення Палати представників США про надання такої допомоги Україні стало можливим завдяки підтримці Білого дому. При цьому політолог підкреслив, що "Залізний купол" може знадобитися Україні вже наступного тижня.

"Загроза військового вторгнення Росії нікуди не зникла, а навпаки, зараз як ніколи ймовірна, тому що Москва і Пекін жахливо натхненні провалом США в Кабулі. Вони вважають, що це загальний сигнал відходу Америки зі світової політики, і їм тепер дозволено все. Але це вже зрозуміли у Вашингтоні. В американському Конгресі вже два дні викликають Блінкена, щоб він там клявся, що США будуть підтримувати Україну і Тайвань у разі російської та китайської агресії. Це питання обговорюється в робочому порядку", - пояснив він.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки можуть надати Україні компоненти системи протиракетної оборони Iron Dome ("Залізний купол"). Відповідну поправку в проект оборонного бюджету на 2022 рік вніс конгресмен Скотт Франклін, і вона отримала двопартійну підтримку в Конгресі США.

Згідно з поправкою, Міноборони США має подати до Конгресу звіт, який включатиме варіанти потенційного продажу або передачі таких систем Україні.

В законопроекті Палати представників США вже міститься пропозиція про надання військової допомоги Україні в розмірі 275 млн дол., яка не включає передачу систем ППО.

За даними військових, система Iron Dome збила близько 90% ракет, випущених по Ізраїлю за останні кілька років.

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