Почему рак легких возникает у некурящих людей и каким он бывает?

Рак легких возникает не только у курильщиков, но и тех, кто никогда не курил

Рак легких является одним из самых распространенных во всем мире. Ежегодно заболевание диагностируется более чем у двух миллионов человек во всем мире. Когда речь заходит о причине рака легких, в первую очередь вспоминают курение, что логично. Однако рак легких может возникнуть не только у курильщиков, но и некурящих людей. Причем на них приходится до 20% от всех случаев заболевания. Отсюда можно сделать вывод, что рак легких возникает по своим причинам, как внешним, так и внутренним. Согласно официальным данным, онкологию вызывает загрязнение воздуха и другие некоторые факторы, связанные с экологией. Однако, сотрудники Национального института рака утверждают, что большая часть “бестабачных” случаев онкологии легких возникает по причине естественных мутаций, то есть заболевание возникает само по себе, без каких-либо внешних факторов.

Об этом для Hi-news пишет Андрей Жуков, информирует UAINFO.

Основные причины рака легких у некурящих или что такое естественные мутации

Ученые Национального института здоровья опубликовали статью в журнале Nature Genetics. В ней рассказывается, что исследователи сравнивали ДНК злокачественных клеток с ДНК здоровой тканью у 232 людей, страдающих онкологией легких. Все они никогда не курили.

По рисунку мутаций исследователи планировали выяснить по какой причине они возникли — мутация вызвана действием канцерогена, ультрафиолетового излучения или ошибкой ДНК-копировальной системе. Результаты исследований показали, что мутации в раковых опухолях возникают не из-за каких-то внешних факторов, а в результате внутренних причин. Но что это за внутренние причины?

Не секрет, что ферменты, отвечающие за воспроизведение ДНК, обеспечивают не стопроцентную точность копирования. В результате в геноме некоторых клеток возникают незначительные ошибки. Правда, существуют другие специальные ферменты, которые “ремонтируют” ДНК, то есть устраняют эти ошибки. Но им не всегда удается справиться со своей задачей полностью.

Системы, отвечающие за копирование ДНК, иногда допускают ошибки

Кроме того, причиной мутаций становятся внутриклеточные реактивные формы кислорода. Они представляют собой агрессивные молекулы-окислители, возникающие как побочный продукт в результате энергетических реакций. Конечно, у клетки имеется и против этого негативного воздействия защитные антиоксидантные системы. Но они тоже выводят не все кислородные радикалы.

Уровень опасных молекул зависит от множества факторов, таких как питание, образ жизни и экология. Но, даже если человек правильно питается и живет в хороших экологических условиях, энергетические процессы все равно производят какое-то количество окислителей, которые не выводятся антиоксидантными системами.

Рак легких у мужчин и женщин — какие мутации вызывают опухоли

Геномный анализ ученых также позволил выявить три новых подтипа рака легких у никогда не куривших людей. Исследователи присвоили им музыкальные названия в зависимости от уровня «шума» (то есть количества геномных изменений) в опухолях.

Разные типы рака различаются скоростью развития

Преобладающий подтип «пианино» имел наименьшее количество мутаций. Опухоль этого подтипа растет чрезвычайно медленно, в течение многих лет, и ее трудно лечить, поскольку она может иметь множество различных мутаций-драйверов. Подтип «меццо-форте» имеет более серьезные специфические хромосомные изменения, а также мутации в гене рецептора фактора роста EGFR, который обычно демонстрирует более быстрый рост опухоли.

Подтип «forte» демонстрирует удвоение всего генома, то есть еще более серьезные геномное изменения, которое часто наблюдается при раке легких у курильщиков. Данный подтип опухоли также быстро растет.

Лечение рака легких может быть более эффективным

Как говорят сами исследователи, возможно, что для всех трех подтипов рака легких требуются разные подходы к профилактике и лечению. Например, медленнорастущий подтип “пианино” врачи могут обнаруживать раньше, что может упростить лечение онкологии. Подтипы меццо-форте и форте отличаются лишь несколькими основными мутациями. Поэтому, вполне возможно, что их можно идентифицированы с помощью одинаковой биопсии. К слову, ученые неплохо продвинулись в области диагностирования рака легких. ранее мы писали о технологии, которая позволяет выявлять болезнь на самой ранней стадии.

Но, это лишь предположения, сами ученые говорят, что пока они находятся в самом начале понимания того, как эти раковые опухоли развиваются. Точные ответы помогут получить будущие исследования. В первую очередь ученые планируют изучить раковые опухоли у людей разного этнического происхождения и географического положения, чья история воздействия факторов риска рака легких хорошо известна.