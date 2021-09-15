Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

23:10

Новый iPhone 13 рассмешил соцсети: самые яркие шутки и мемы

22:09

Шантаж Газпрома и дефицит газа в ЕС: цена на топливо в Европе стремительно бьет новые рекорды

20:01

Трішки політичних інсайдів напередодні переформатування уряду: Тарана вирішили звільнити, а Малюську – не чіпати – політолог

19:00

Рейтинг Зеленского основан на финансовой поддержке Запада. Но при этом президент обвиняет Запад в том, что он не помогает Украине. Парадокс – Фурса

18:07

Таліби серйозно посварились між собою – ВВС

17:05

Ученые планируют оживить мамонтов

16:03

Впевнений, наші військові залюбки проведуть екскурсію актору Арестовичу по найспекотнішим "курортам" Донбасу – Степанов

15:01

США можуть передати Україні компоненти системи ПРО "Залізний купол" – Politico

14:01

У Facebook є списки користувачів, яким дозволено порушувати правила – WSJ

12:50

Выборы в Госдуму РФ: Россия осознанно идет на манипуляции, непризнание выборов и конфронтацию

12:24

Казарин: Зеленский нашел смысл президентства – "евроремонт" страны и делает это так, как умеет

11:59

Унаслідок вибуху авто в Дніпрі загинула співробітниця ДСНС та ветеран АТО. ФОТО

11:20

Эйдман: России не с США длиной ракет мериться надо, а пытаться хотя бы Монголию догнать

10:55

Де не варто купувати долари, які купюри не приймуть і у кого зажадають паспорт: у НБУ озвучили правила

10:11

"Курорт для хлопчиків": Аваков закликав ОП позбутися Арестовича після слів про АТО (відео)

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Шантаж Газпрома и дефицит газа в ЕС: цена на топливо в Европе стремительно бьет новые рекорды

  85   0 15.09.2021, 22:09 | Новости, Экономика
Шантаж Газпрома и дефицит газа в ЕС: цена на топливо в Европе стремительно бьет новые рекорды

Цены на газ в Европе демонстрируют дальнейшую тенденцию к росту.

Стоимость тысячи кубометров топлива побила очередной исторический рекорд – биржевая цена газа составила уже около 880 долларов.

Об этом сообщает издание «Главред», информирует UAINFO.

По данным сессии лондонской биржи ICE, в среду, 15 сентября, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составила уже около 880 долларов за одну тысячу кубических метров газа.

Как напоминает, во вторник, 14 сентября, цены на газ в Европе превысили отметку в 800 долларов за одну тысячу кубометров. Появились также прогнозы, согласно которым в ближайшем будущем цена может превысить показатель в 1 000 долларов за тысячу кубометров.

Дефицит газа в Европе

Последние недели на рынке ЕС стремительно выросли и продолжают расти цены на природный газ. Стоимость тысячи кубометров достигла рекордных показателей с 2008 года. Ситуацию связывают с опустошением газовых хранилищ Европы и нежеланием Газпрома обеспечивать дополнительную прокачку газа через ГТС Украины.

Глава Нафтогаза Юрий Витренко заявлял, что Газпром в 2021 году забронировал на 20 млрд. куб. м. газа меньше, чем в прошлом сезоне, и фактически поставил ультиматум Европе: либо более дешевый газ и Северный поток-2, либо проблемы с поставками топлива через Украину.

В компании-операторе ГТС Украины также обвиняют Газпром в дефиците газа на рынке Европы. Согласно версии компании, Россия на этом фоне пытается выторговать для себя удобные условия по запуску Северного потока-2.

Эксперт агентства Fitch Дмитрий Маринченко связывает ситуацию с дефицитом газа в Европе с опустошением хранилищ после холодной зимы и жаркого лета.

Однако, по его словам, есть основания для утверждений, согласно которым Газпром в данной ситуации не стремится к дополнительной прокачке газа через Украину или увеличить рост продаж топлива на спотовом рынке. Это обусловлено подготовкой россиян к введению в эксплуатацию Северного потока-2.

Газопровод СП-2, согласно заявлению главы правления Газпрома Алексея Миллера, был достроен 10 сентября. Работы завершились в 8:45 по киевскому времени.

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2021 (360)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]