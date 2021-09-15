Шантаж Газпрома и дефицит газа в ЕС: цена на топливо в Европе стремительно бьет новые рекорды

Цены на газ в Европе демонстрируют дальнейшую тенденцию к росту.

Стоимость тысячи кубометров топлива побила очередной исторический рекорд – биржевая цена газа составила уже около 880 долларов.

Об этом сообщает издание «Главред», информирует UAINFO.

По данным сессии лондонской биржи ICE, в среду, 15 сентября, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составила уже около 880 долларов за одну тысячу кубических метров газа.

Как напоминает, во вторник, 14 сентября, цены на газ в Европе превысили отметку в 800 долларов за одну тысячу кубометров. Появились также прогнозы, согласно которым в ближайшем будущем цена может превысить показатель в 1 000 долларов за тысячу кубометров.

Дефицит газа в Европе

Последние недели на рынке ЕС стремительно выросли и продолжают расти цены на природный газ. Стоимость тысячи кубометров достигла рекордных показателей с 2008 года. Ситуацию связывают с опустошением газовых хранилищ Европы и нежеланием Газпрома обеспечивать дополнительную прокачку газа через ГТС Украины.

Глава Нафтогаза Юрий Витренко заявлял, что Газпром в 2021 году забронировал на 20 млрд. куб. м. газа меньше, чем в прошлом сезоне, и фактически поставил ультиматум Европе: либо более дешевый газ и Северный поток-2, либо проблемы с поставками топлива через Украину.

В компании-операторе ГТС Украины также обвиняют Газпром в дефиците газа на рынке Европы. Согласно версии компании, Россия на этом фоне пытается выторговать для себя удобные условия по запуску Северного потока-2.

Эксперт агентства Fitch Дмитрий Маринченко связывает ситуацию с дефицитом газа в Европе с опустошением хранилищ после холодной зимы и жаркого лета.

Однако, по его словам, есть основания для утверждений, согласно которым Газпром в данной ситуации не стремится к дополнительной прокачке газа через Украину или увеличить рост продаж топлива на спотовом рынке. Это обусловлено подготовкой россиян к введению в эксплуатацию Северного потока-2.

Газопровод СП-2, согласно заявлению главы правления Газпрома Алексея Миллера, был достроен 10 сентября. Работы завершились в 8:45 по киевскому времени.