Випадіння волосся і ковід. Чи дійсно є зв’язок?

"Про те, що після ковіду у багатьох випадають волосся, відомо давно. Лікарі-трихологи одностайно це підтверджують. Особливо, після останньої значної хвилі (березень-квітень) кількість звернень була дуже відчутною. Зрозуміло, що коли причинно-наслідковий зв'язок підтверджено, висновки були зроблені миттєво - випадіння волос це одна із ознак постковідного синдрому" - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише лікар-інфекціоніст Євген Дубровський, інформує UAINFO.org.

"Забігаючи наперед скажу, що термін «постковід» має місце, це дійсно актуальна проблема, але тут є багато маніпуляцій. Справа навіть не в тому, наскільки часте це явище - постковідний синдром - а в тому, чи справді у всіх цих скаргах винуватий коронавірус?

Інтуїтивно відчувши, що не все так просто, я, не будучи спеціалістом в області трихології, вирішив трохи перевірити цю інформацію.

Зацікавившись, чи були дослідження в цьому напрямку, знайшов декілька цікавих зарубіжних досліджень та багато статей-порад практичних лікарів. І ось яка картина.

По-перше, само по собі інфекційне захворювання дійсно може стати причиною тимчасового пошкодження волосяного фолікула. Таке іноді спостерігається при інших хворобах, тому є підтвердження. Стосовно ковіду є думка, що справа тут в порушенні мікроциркуляції, що й призводить до погіршення трофіки фолікула (забезпечення поживними речовинами) і передчасному випадінню волосся.

Проте, це лише одна сторона медалі.З іншого боку у дослідників і практиків виникає думка, що більш вагомою причиною є медикаментозний вплив.

Згадаємо, як лікується важкий ковід. Це антикоагулянти та системні стероїди. Дискусія ще відкрита, хоча вже висловлюється думка, про значний шкідливий вплив на волосся цієї категорії медикаментів. Дія системних гормональних препаратів однозначно НЕ є непомітною для організму. Дослідження тривають, нові дані прояснять ситуацію.

Ще ми не можемо забути про антибіотики - найулюбленіший засіб для «лікування» вірусного захворювання. Один, два, іноді й три потужних антибіотика, деяких взагалі з групи резерву - ось звичний, нажаль, набір для «профілактики» важкого ковіду. Попри страшенну небезпеку антибіотикорезистентності в майбутньому, за нераціональне використання антибіотиків людина платить високу ціну - це сильно отруює організм й впливає, в тому числі, на ріст волосся.

Важко сказати, що з цих трьох груп препаратів згубніше впливає на розкішну шевелюру, але медикаментозною складовою постковідного випадіння волос не треба нехтувати.

Але саме головне, на чому сходяться воєдино всі дослідники - це потужний вплив СТРЕСОВОГО ФАКТОРУ на якість волосся. Те, що людина не просто хворіє, а переживає короновірусну інфекцію як величезний стрес - впливає не тільки на волосся, а й на якість імунітету. Стресовий фактор згубно діє на загальний стан організму, заважаючи кращому одужанню та провокуючи людину на зайві, іноді шкідливі заходи та дії.

Аналізуючи все прочитане, висновок виходить неоднозначний.

- З одного боку, нерозумно та цілком несправедливо проблему постковідного волосся зв'язувати лише з ковідом. Це ще потребує досліджень, аби виявити реальну частку впливу самого вірусу чи імунної системи на волосяні фолікули.

- З іншого боку, розуміючи, що вплив важких ліків не є корисним, це ще не привід нехтувати лікуванням. Звісно, що ні. Просто лікарі вкотре наголошують: КОЖЕН ПРЕПАРАТ має бути призначений відповідно до показань, та з конкретною метою. Особливо антибіотики - лише на підтверджену бактеріальну інфекцію. При ковіді ніяка «профілактика» пневмонії не працює. Легкі хворі лікуються по-одному, важкі - по-іншому.

- А от стосовно СТРЕСОВИХ факторів, тут немає ніякого сумніву. Чим більше населення буде перебувати в панічному заціпенінні, чим більше людей будуть налякані та збентежені - тим гірше вони перенесуть захворювання. Одужувати будуть важче та довше. І волосся не сама страшна проблема - є й більш грізні ускладнення.

- На останок хочу ще раз наголосити, що згідно висновкам спеціалістів, надмірне випадіння волосся після ковіду має тимчасовий характер та поступово проходить. Звісно, краще звернутись до трихологів та вчасно підібрати підтримуючу терапію", - завершує лікар.