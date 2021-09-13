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Министру юстиции стоит задать вопрос всем депутатам фракции "Слуга народа": доплачивают ли им в конвертах? – Береза

  5   0 13.09.2021, 17:03 | Новости, Политика
Министру юстиции стоит задать вопрос всем депутатам фракции "Слуга народа": доплачивают ли им в конвертах? – Береза

"Вау! Ну, скажите, разве не умница наш министр юстиции? Шикарную инициативу предложил. Полностью это поддерживаю! Министр юстиции Украины Денис Малюська предложил владельцам медиа-компаний пройти проверку на детекторе лжи и ответить на вопрос, выплачивают ли они теневые зарплаты", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав Береза, информирует UAINFO.org.   

"Я бы предложил провести общую встречу всех медиа-компаний Украины со мной, и со специальным оборудованием, которое бы проверило, говорим мы правду или нет", - сказал Малюська на конференции YES Brainstorming в Киеве в субботу. И добавил:

"Но что я вижу - это теневые зарплаты, которые платятся в конвертах большим медиа-звездам, и очень мало зарплат, задекларированных и записанных государственной налоговой инспекцией".

Поддерживаю, и начать предлагаю с бывшего руководителя канала 1+1 Александра Ткаченко, который теперь является коллегой Малюськи и занимает должность министра культуры. Я даже знаю, как должен звучать вопрос:

- Александр Владиславович, скажите, выплачивали при Вас зарплаты в конвертах сотрудникам канала 1+1 и получал ли Владимир Зеленский деньги наличными для себя или на какие-то проекты?

А потом можно пойти дальше. Задать вопрос всем депутатам фракции "Слуга народа" доплачивают ли им в конвертах? Сколько доплачивают? И почему одним больше, а другим меньше? Но я предлагаю на этом не останавливаться и задать ещё некоторые вопросы. Например, у Андрея Клочко можно спросить о том где его мама взяла деньги на скупку недвижимости и земли, которую она начала покупать лишь после начала депутатства её сыночка. У Александра Трухина можно спросить о том, был ли он пьяным, а у Александра Юрченко спросить под воздействием каких наркотиков он был, когда они оба попали в ДТП. У Ермака можно спросить зачем он слил информацию про вагнеровцев? А у Арахамии можно спросить, на кого он оформил свой вертолёт, о котором уже все говорят. Кстати, у Богдана Яременко можно спросить - анал все ещё для него табу или он уже нашёл более сговорчивых девушек с низкой социальной ответственностью? И этих вопросов так много, что в одном посте их не перечислить.

Так что полностью поддерживаю инициативу Малюськи. И раз пошла такая идея, то надо, чтоб министр спросил у нашего самого величайшего политика современности, Владимира Зеленского, уклонялся ли он от уплаты налогов? Платит ли он коммуналку оккупационным российским властям за свою квартиру в Крыму и помогал ли он выводить деньги из Приват-банка в офшоры. А учитывая, что мы и так знаем ответы на большинство этих вопросов, то хочется услышать от всех вышеупомянутых лиц именно правдивые ответы. Но я не верю, что они будут честно отвечать. Более того, шоу с полиграфом от #моносброда мы уже видели. Вот во что я поверю, так это в их ответы после укола "пентотал натрия", которая называется ещё "сывороткой правды". Но уверен, что на это уже не согласятся все те, к кому есть вопросы. А жаль. Это бы помогло многим прозреть и поумнеть. Ждём ещё хороших идей от Малюськи", - завершает Береза.

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