У мережі показали, як фермери з Херсонської області нещадно знищують кавуни (відео)

У селі Михайлівка Херсонської області фермери знищують непродані кавуни. Відповідні кадри поширили місцеві пабліки.

"Ось якось так. Михайлівка", - підписав ролик один з Telegram-каналів Херсона, інформує УНІАН.

На кадрах можна побачити, як чоловіки в полі викидають з вантажівки кавуни, ягоди розбиваються.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на знищення кавунів: "Жесть!", "Чому не віддали нікому?", "Він нікому не потрібен і даром", "Шкода людям, віддали б, тваринам на ферму або курям в курник. Жлоби, одним словом", "Могли віддати в дитячий будинок", "Шкода хлопців, вирощували, а покупців немає", "Ми посадили кавун, вклали тисячі гривень плюс свою працю, плюс нерви. Опинилися в повній дупі, навіть не в нулі. І ви ще будете розповідати, кому нам що везти?".

У селі Михайлівка Херсонської області місцеві фермери знищують кавуни

Цього року ціна на баштанні дуже низька, але охочих їх купувати небагато. Оптова ціна на кавуни - до 50 копійок за кілограм.

Раніше повідомлялося, що в Херсонській області аграрії не можуть продати урожай кавунів у зв'язку перенасиченням ринку.

Оптова ціна вдвічі нижча від собівартості. Але навіть по 50 копійок за кілограм аграрії не можуть їх продати. Тому баштанні вже починають перезрівати.

А в Києві в останні дні серпня торгові мережі ще більше знизили ціни на кавуни. Це сталося на тлі прибуття до Києва баржі з херсонськими кавунами.

УНІАН