Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

13:02

У мережі показали, як фермери з Херсонської області нещадно знищують кавуни (відео)

12:10

"Ми були разом 6 років": MELOVIN розповів про стосунки з чоловіком

11:30

Фурса: Путь в ЕС для Украины – это как Путь Самурая. Как и путь в НАТО. Тут главное процесс, а не результат

10:57

В Азовському морі розмножується хижак небезпечніший за медуз: науковці попереджають про загрозу

10:01

Чарівна українська каратистка виходить заміж (фото)

09:30

Зеленский считает, что жители ОРДЛО и Крыма могут получать паспорта РФ и голосовать на "выборах"

09:00

У зоні ООС минулої доби загинув український боєць, троє поранені

08:45

Кабмін готує зміни карантину: що відомо

08:09

Названы продукты, способные вызвать головную боль

07:10

В ДТП на Львовщине погибла 17-летняя девушка

06:11

Назван напиток, позволяющий существенно снизить уровень «плохого» холестерина

05:12

Toyota инвестирует 14 млрд. долларов в разработку батарей

04:13

Настю Каменских вновь сравнили с Кардашьян из-за снимка с обнаженными ягодицами

03:05

На Сумщине авто с детьми врезалось в грузовик

02:06

Песков прокомментировал политическую интеграцию России и Беларуси

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
          

У мережі показали, як фермери з Херсонської області нещадно знищують кавуни (відео)

  5   0 13.09.2021, 13:02 | Новости, Общество
У мережі показали, як фермери з Херсонської області нещадно знищують кавуни (відео)

У селі Михайлівка Херсонської області фермери знищують непродані кавуни. Відповідні кадри поширили місцеві пабліки. 

"Ось якось так. Михайлівка", - підписав ролик один з Telegram-каналів Херсона, інформує УНІАН.

На кадрах можна побачити, як чоловіки в полі викидають з вантажівки кавуни, ягоди розбиваються.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на знищення кавунів: "Жесть!", "Чому не віддали нікому?", "Він нікому не потрібен і даром", "Шкода людям, віддали б, тваринам на ферму або курям в курник. Жлоби, одним словом", "Могли віддати в дитячий будинок", "Шкода хлопців, вирощували, а покупців немає", "Ми посадили кавун, вклали тисячі гривень плюс свою працю, плюс нерви. Опинилися в повній дупі, навіть не в нулі. І ви ще будете розповідати, кому нам що везти?".

 

У селі Михайлівка Херсонської області місцеві фермери знищують кавуни

Цього року ціна на баштанні дуже низька, але охочих їх купувати небагато. Оптова ціна на кавуни - до 50 копійок за кілограм.

Раніше повідомлялося, що в Херсонській області аграрії не можуть продати урожай кавунів у зв'язку перенасиченням ринку. 

Оптова ціна вдвічі нижча від собівартості. Але навіть по 50 копійок за кілограм аграрії не можуть їх продати. Тому баштанні вже починають перезрівати. 

А в Києві в останні дні серпня торгові мережі ще більше знизили ціни на кавуни. Це сталося на тлі прибуття до Києва баржі з херсонськими кавунами.

УНІАН

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2021 (312)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]