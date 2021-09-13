Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

14:40

Спасите общество от вопиюще опасной плоти женщин!

14:00

Врачи заявили о пользе арахиса для сосудов

13:02

У мережі показали, як фермери з Херсонської області нещадно знищують кавуни (відео)

12:10

"Ми були разом 6 років": MELOVIN розповів про стосунки з чоловіком

11:30

Фурса: Путь в ЕС для Украины – это как Путь Самурая. Как и путь в НАТО. Тут главное процесс, а не результат

10:57

В Азовському морі розмножується хижак небезпечніший за медуз: науковці попереджають про загрозу

10:01

Чарівна українська каратистка виходить заміж (фото)

09:30

Зеленский считает, что жители ОРДЛО и Крыма могут получать паспорта РФ и голосовать на "выборах"

09:00

У зоні ООС минулої доби загинув український боєць, троє поранені

08:45

Кабмін готує зміни карантину: що відомо

08:09

Названы продукты, способные вызвать головную боль

07:10

В ДТП на Львовщине погибла 17-летняя девушка

06:11

Назван напиток, позволяющий существенно снизить уровень «плохого» холестерина

05:12

Toyota инвестирует 14 млрд. долларов в разработку батарей

04:13

Настю Каменских вновь сравнили с Кардашьян из-за снимка с обнаженными ягодицами

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
          

Врачи заявили о пользе арахиса для сосудов

  38   0 13.09.2021, 14:00 | Новости, Общество
Врачи заявили о пользе арахиса для сосудов

Арахис на 13% снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

Об этом сообщает Главком.

Японские ученые из Осакского университета выяснили, что любители арахиса лучше защищены от инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.

В 1990-х годах исследователи собрали информацию о рационе более 74 тыс. японцев 45-74 лет и проследили за их здоровьем в последующие годы. За это время испытуемые столкнулись с 3599 инсультами и 849 случаями ишемической болезни сердца. Те, кто съедал 4-5 ядер арахиса в день, оказались менее подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям, чем те, кто вообще его не употреблял.

Арахис на 13% снизил общий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, на 16% - риск инсульта в целом, на 20% - риск ишемического инсульта. С ишемической болезнью сердца и геморрагическим инсультом связи не наблюдалось.

Арахис богат ненасыщенными жирами, минералами и витаминами, клетчаткой, и регулярное употребление его в пищу позволяет снизить давление и уровень «плохого» холестерина, а также уменьшить воспалительные процессы в организме, поясняют авторы работы.

При этом даже небольшого его количества достаточно, чтобы поддержать сердечно-сосудистую систему.

 

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2021 (316)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]