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Кличко высказался по поводу локдауна в Киеве

  8   0 13.09.2021, 00:54 | Новости, Общество
Кличко высказался по поводу локдауна в Киеве

Угрожает ли столице локдаун? / фото УНИАН, Денис Прядко

Киевский городской голова Виталий Кличко выразил надежду, что Киеву не придется вводить суровый локдаун.

Об этом мэр столицы заявил в эфире одного из телеканалов, информирует NewsOboz.org со ссылкой на УНИАН.

"Я надеюсь, до сурового локдауна не дойдет. И потребности полностью закрывать город удастся избежать. Но мы готовимся к различным возможным вариантам. И сегодня главное условие для избежания строгого локдауна-вакцинация", - сказал Кличко.

Что касается вакцинации, то по словам мэра, в Киеве уже сделано более 1,5 млн прививок. Более половины из них - двумя дозами.

Также он рассказал, что в столице к третьей волне коронавируса уже подготовили 4100 коек, 98% из которых обеспечены кислородом. По его словам, есть возможность развернуть еще 5,5 тыс. дополнительных коек в больницах второй очереди.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко анонсировал переход регионов Украины к "желтой" зоны эпидопасности. Он напомнил, что соответственно будут установлены дополнительные ограничения, предусмотренные для "желтого" уровня, и которые касаются прежде всего проведения массовых мероприятий. Министр также подчеркнул, что сейчас ни в одном регионе страны нет оснований для перехода к "красному" уровню.

Также он заявлял, что большинство противоэпидемических ограничений в "желтых" и "красных" регионах не будут применять к вакцинированным от COVID-19. Кроме того, он пояснил, что работа учреждений образования в "желтом" уровне не будет ограничиваться при условии вакцинации 80% педагогических работников хотя бы одной дозой.

В Киевской школе экономики (KSE) прогнозировали, что, скорее всего, выход из зеленой зоны эпиднебезопасности и переход к желтой состоится с 13 сентября. Но его отсрочили.

Как заявлял председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, на сегодня самыми опасными в плане эпидемической ситуации являются три области - Львовская, Винницкая, Черновицкая.

Коронавирус в Украине: статистика на 12 сентября 2021

За прошедшие сутки, 11 сентября, в Украине зафиксировано 2196 новых случаев коронавирусной болезни. 1257 больных были госпитализированы.

22 больных умерли, 499 - выздоровели. В течение суток осуществлено 38 702 тестирования.

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