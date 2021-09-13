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Участница "Танцев со звездами" неожиданно покинула шоу (фото)

  7   0 13.09.2021, 01:25 | Новости, Культура
Участница "Танцев со звездами" неожиданно покинула шоу (фото)

Оруджова покидает шоу / фото instagram.com/tanci1plus1

Звезда "Женского квартала" Анастасия Оруджова не вышла во втором эфире "Танцев со звездами" на паркет, поскольку она перенесла срочную операцию, информирует УНИАН.

"К сожалению, я в больнице. Меня прооперировали, с коленом все оказалось гораздо хуже, чем мы думали. Мне нужна была срочная операция", - сказала Настя.

Она не может выступать длительное время, поэтому, по правилам проекта, покидает шоу. 

"Моя реабилитация продлится более 8 месяцев. Поэтому, к сожалению, я покидаю проект", - сказала Оруджова.

Анастасию на "Танцах со звездами" заменила ее коллега и подруга Александра Машлятина. В этом эфире пара получает иммунитет, поэтому она не уйдет из шоу. 

Александра Машлятина и Денис Самсон / фото instagram.com/tanci1plus1Александра Машлятина и Денис Самсон / фото instagram.com/tanci1plus1

Анастасия Оруджова получила травму: что известно

29-летняя Оруджова получила травму накануне первого выпуска "Танцев со звездами". "Во время репетиции у меня порвалась связка", - сказала она. Из-за этого Насте пришлось ночью делать МРТ. Но медики все же разрешили ей выйти на паркет во время первого эфира.

Тогда звезда "Женского квартала" вместе со своим партнером получили лишь 13 баллов за танец от судей.

УНИАН

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