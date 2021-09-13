Названы самые надежные автомобильные бренды Китая

Чем ниже показатель, тем выше надежность машины.

У многих автомобилистов есть претензии к качеству китайских автомобилей. Но в последние годы в Поднебесной стали делать более надежные автомобили. Китайские компании сейчас сотрудничают с известными мировыми автопроизводителями. Эксперты J.D. Power назвали ТОП-10 самых надежных китайских автомобильных брендов, передает today.ua.

Главный показатель в рейтинге - индекс проблем, возникших на 100 транспортных средствах (PP100) за первые 90 дней владения. Чем ниже показатель, тем выше надежность машины.

Второе место заняла Chery - 204 проблемы на 100 автомобилей. Третье место у Lynk&Co (принадлежит Geely) - 205 проблем на 100 автомобилей. В пятерку самых надежных китайских автомобильных брендов также входят GAC - 206 PP100 и Dongfeng - 207 PP100. Суббренд Dongfeng занял шестое место - 209 PP100.

В десятку самых надежных китайских автомобильных брендов также вошли Jetour - 209 PP100, Oshan - 211 PP100, Venuchia и Geely.

В рейтинге по неизвестной причине нет Great Wall и FAW, которые являются одними из самых больших автопроизводителей в Китае.

Эксперты J.D. Power подчеркнули, что качество китайских автомобилей стало лучше, но главная их проблема - электроника.