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В США тестируют новый пикап VW Amarok

  9   0 12.09.2021, 05:12 | Новости, Авто
В США тестируют новый пикап VW Amarok

В США фотошпионы заметили во время тестов пикап VW Amarok нового поколение. Это второе поколение среднеразмерного немецкого пикапа.

Новый VW Amarok шпионы заметили на испытательном полигоне компании Ford в Дирборне, штат Мичиган. Его тестируют в сплошном камуфляже, поэтому пока трудно сказать, какие конкретно произошли изменения в его дизайне.

Но некоторые детали свидетельствуют, что перед нами действительно Amarok, а не замаскированный Ranger (Amarok нового поколения построен на базе нового пикапа Ford Ranger). В частности, фары указывают, что перед нами автомобиль компании Volkswagen. Кроме того, на то, что тестируют не фордовский пикап, указывают совершенно другого дизайна противотуманные фары и задние фонари.

Также колеса Amarok полностью отличаются от всего, что ранее видели на тестовых пикапах Ranger.

Серийное производство нового VW Amarok начнется в 2022 году. Его будут продавать на разных континентах, в том числе в Европе.

autonews.ua

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