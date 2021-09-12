В США тестируют новый пикап VW Amarok

В США фотошпионы заметили во время тестов пикап VW Amarok нового поколение. Это второе поколение среднеразмерного немецкого пикапа.
Новый VW Amarok шпионы заметили на испытательном полигоне компании Ford в Дирборне, штат Мичиган. Его тестируют в сплошном камуфляже, поэтому пока трудно сказать, какие конкретно произошли изменения в его дизайне.
Но некоторые детали свидетельствуют, что перед нами действительно Amarok, а не замаскированный Ranger (Amarok нового поколения построен на базе нового пикапа Ford Ranger). В частности, фары указывают, что перед нами автомобиль компании Volkswagen. Кроме того, на то, что тестируют не фордовский пикап, указывают совершенно другого дизайна противотуманные фары и задние фонари.
Также колеса Amarok полностью отличаются от всего, что ранее видели на тестовых пикапах Ranger.
Серийное производство нового VW Amarok начнется в 2022 году. Его будут продавать на разных континентах, в том числе в Европе.