Медики назвали целебные свойства шоколада

По мнению специалистов, горький и темный шоколад могут защитить организм от развития некоторых заболеваний

Об этом сообщает storinka.com.ua.

Медики уверяют, в первую очередь сладость предотвращает появление сезонной хандры, так как употребление шоколада активизирует выработку «гормонов радости» эндорфинов.

Кроме того, регулярное употребление горького шоколада позитивно сказывается на сердечно-сосудистой системе, снижая риск инсульта и инфаркта.

- Это возможно за счет содержания флавоноидов, которые улучшают состояние сосудов и как следствие кровоснабжение мозга, - пояснили ученые.

Полезным медики считают шоколад и для профилактики тромбообразований. Дело в том, что в какао-бобах содержатся полифенолы. Их эффект можно сравнить с действием аспирина.

Кроме того, ученые сочли малые дозы горького шоколада полезными в профилактике развития сахарного диабета. Они объясняют это тем, что содержащиеся в лакомстве вещества способны нормализовать работу поджелудочной железы, которая производит инсулин.

Также горький или темный шоколад можно есть людям, страдающим от проблем с лишним весом. Сладость может защитить от приступов сильного аппетита.

Недавно специалисты назвали необходимые для женской красоты продукты.

Диетологи назвали основные продукты, употребление которых удовлетворяет практически все потребности организма в минералах и витаминах и помогает похудеть без вреда для здоровья.

Гарвардские ученые провели исследование и выяснили, что низкоуглеводные диеты значительно сокращают продолжительность жизни.

Диетологи рассказали о шести сочетаниях простых продуктов, которые способны нанести вред здоровью человека.

С возрастом сосуды стареют и хуже справляются со своими функциями, что может привести к серьезным заболеваниям. По мере старения в сосудах скапливаются холестериновые бляшки, которые сгущают кровь и приводят к тромбам. Помочь в сопротивлении этим процессам могут следующие продукты.