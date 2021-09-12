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Джошуа: У меня не было и мысли отказаться от боя с Усиком

  11   0 12.09.2021, 02:06 | Новости, Спорт
Джошуа: У меня не было и мысли отказаться от боя с Усиком

Британец не хотел оставлять чемпионский пояс вакантным.

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа сообщил, что никогда не планировал отказаться от поединка с Александром Усиком.

По словам британского боксера, он не хотел делать пояс WBO вакантным, так как был готов к встрече с украинцем.

"Я вообще не думал о том, чтобы освободить титул WBO. Зачем это делать? Каждый бой будет тяжелым. Если бы я сделал титул вакантным, то ради чего? Так что в этом не было никакого смысла. На самом деле не было никаких причин, меня не ожидали более крупные бои.

Нас ждут большой поединок. С поясами или без, но это отличный бой, правильно? Титулы делают его еще более интересным", - сказал Джошуа в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне (Великобритания) на стадионе Тоттенхэма.

Фото Fightnews.info

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