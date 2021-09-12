Немцы создали электромобиль, способный читать мысли

Mercedes оснащен технологией, способной читать мысли человека

Mercedes-Benz показал электрический концепт Vision AVTR. Новинка оснащена устройством, с помощью которого автомобиль научился буквально читать мысли водителя с помощью технологии BCI - интерфейса мозг-компьютер, передает Главком.

На приборную панель Vision AVTR выводятся световые иконки, каждая из которых связана с определенной функцией.

BCI крепится к затылку водителя. Он фиксирует мозговую активность человека, таким образом устройство считывает, на которую из световых точек направлено внимание человека, и запускает нужную функцию автомобиля. Какие функции электромобиля можно активировать «силой мысли», не уточняется.

В Mercedes-Benz разработку называют следующим важным шагом на пути упрощения взаимодействия с машиной после голосового помощника. По замыслу компании, особенно полезной она будет для людей с ограниченными возможностями, ведь не требует ни прикосновений, ни голосовых команд.

Сам Vision AVTR созданный по мотивам фильма Джеймса Кэмерона «Аватар». Именно в честь него и назвали шоукар, который символизирует связь между человеком, автомобилем и природой.



