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В Украине установи новый рекорд прививок от коронавируса за сутки

  6   0 11.09.2021, 10:34 | Новости, Общество
В Украине установи новый рекорд прививок от коронавируса за сутки

В Украине за минувшие сутки сделали 183 527 прививок от коронавируса. Это новый рекорд суточных прививок.

Об этом сообщают данные Минздрава.

Так, за минувшие сутки одну дозу вакцины получили 71 388 человек, полностью иммунизированы - 112 139 человек.

В течение суток работали 994 мобильные бригады, 2 959 пунктов прививки, 347 центров вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привито 5 860 642 человека, из них получили одну дозу - 5 860 640 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 730 712 человек.

Всего проведено 10 591 352 прививки.

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