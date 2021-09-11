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США продолжат противостоять "Северному потоку-2" как геополитическому проекту, - Госдеп

  9   0 11.09.2021, 11:06 | Новости, Политика
США продолжат противостоять "Северному потоку-2" как геополитическому проекту, - Госдеп

США намерены продолжить противодействие проекту, заявила официальный представитель Госдепа Джалина Портер. 10 сентября "Газпром" объявил о завершении строительства газопровода.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

США по-прежнему считают российский газопровод "Северный поток-2" плохой сделкой.

"Мы говорили это раньше и продолжаем повторять. Мы считаем это плохой сделкой и продолжим противодействовать этому трубопроводу как геополитическому проекту России", - сказала Портер в ходе телефонного брифинга

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