Уже на следующей неделе в Украине будут фиксировать до 10 тысяч случаев COVID в сутки – иммунолог

В Украине стремительно ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом, стране пора готовиться к переходу в "желтую зону" карантинных ограничений.

Такое мнение в эфире канала "Украина 24" высказал иммунолог Борис Донской, пишет УНИАН.

"К "желтой зоне" уже стоит готовиться. Вы сами видите цифры роста, динамика неприятная. Неудивительно, что через три дня будет 5 тыс. (больных COVID-19 в день - ред.), а еще через пять дней уже будет под 10 тыс. Поэтому готовиться. Если мы начнем сейчас вводить определенные ограничительные меры, то мы сможем сделать эту кривую, которая стремительно растет, более плавной", - отметил врач.

По его мнению, сейчас наиболее разумно было бы активизировать вакцинацию в группах риска. "Это могло бы не сильно повлиять на кривую заболеваемости, но повлияло бы на кривую смертности. В целом темпы вакцинации сейчас лучше, чем при предыдущем министре. Но все равно недостаточно и немного нерационально в плане выбора групп. Пенсионеры сейчас должны быть привиты максимально, а они привиты минимально, то есть стратегия прививки была нерациональна", - заключил иммунолог.