Береза: Государство Беларусь вчера подошло к своему исчезновению

"Вчера произошло знаковое событие. Владимир Путин и Александр Лукашенко, 9 сентября, согласовали 28 программ интеграции Российской Федерации и Республики Беларусь. Фактически это завершающий этап поглощения Россией белорусского государства. Даже символизм был выдержан Кремлём по максимуму", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав Береза, информирует UAINFO.org.

"Путин выступал за трибуной с государственным гербом России, а Лукашенко выделили трибуну без какой-либо символики. Ведь фактически независимое государство Беларусь вчера подошло к исчезновению. И если бы Витя Янукович остался у власти, то и он бы подписал подобное соглашение. И про государство Украина мы бы должны были забыть.

Вот такая ситуация. Грустная. А ещё увеличивается опасность для Украины. Ведь граница с Россией увеличивается более чем на 1000 километров за счёт белорусов. Так что надо готовиться к тому, что Путин будет наращивать уровень агрессии. Ведь следующая цель для него - Украина. А для нас вопрос противостояния с ним - это вопрос выживания", завершает Береза.