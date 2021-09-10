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Поглинання Білорусі Росією є найкращою відповіддю на питання "за що стояв Майдан", – Іванов

  12   0 10.09.2021, 17:30 | Новости, Политика
Поглинання Білорусі Росією є найкращою відповіддю на питання "за що стояв Майдан", – Іванов

Поглинання Білорусі Росією, яке вчора остаточно освятили Путін з Лукашенком, є найкращою відповіддю на питання "за що стояв Майдан".

Про це на власній сторінці у Facebook пише блогер Сергій Іванов, інформує UAINFO.org.

Якби не Майдан, на фотографіях з учорашньої зустрічі було б не два президенти, а три - Путін, Лукашенко і Янукович, який би втретє перепризначив себе через кишенькову Раду. Саме Майдан зламав план Путіна проковтнути Україну разом з Білоруссю і назвавти цей процес «возз'єднанням братських народів» - це головний висновок з цієї зустрічі.

Другий висновок: вчора Лукашенко розміняв свою державу на безпеку своєї дупи. Він свідомо сприяє втраті Білоруссю суверенітету, і те, що вже сьогодні Москва відправила туди своі винищувачі, є прямим свідченням цього факту.

Газ по $128 для Білорусі вкотре підтверджує, що для Росії це не паливо на продаж, а зброя та знаряддя для шантажу, адже на європейському ринку ціна сягає $700. А ще це гарне нагадування про те, що в жодному разі Україні не можна повертатися до старих спільних газових схем, оскільки кінцева ціна російських знижок - це втрата незалежності.

При цьому, потрібно розуміти, що Лукашенко робить це абсолютно незаконно, адже білоруське суспільство не надало йому відповідних повноважень. Жоден народ не надасть повноважень на знищення своєї держави і білоруси - не виняток.

Для України питання збереження Білоруссю суверенітету є надзвичайно важливим, адже остаточна втрата нею суб'єктності призведе до тотальної облоги Росією наших кордонів. При цьому, сподіватися на Лукашенка, який відверто плазує перед Путіним і зливає свою країну, вже не можна.

UAINFO.org

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