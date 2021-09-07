Береза: За какой срок и с помощью какого ресурса депутаты ВР с Ермаком и Зеленским хотят реализовать "конец эпохи бедности" не только для себя, но и для остальных граждан Украины?

"Новая сессия ВР? Ок. И где можно увидеть государственную стратегию Украины? Или это не к ВР, а к Зеленскому, а депутаты моносброда без команды с Банковой такое создать не могут? Хотя, если честно, то и по команде не создадут. Не способны...", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав Береза, информирует UAINFO.org.

"Кстати, стратегия наполнения бюджета пока одна - поднимать налоги для граждан и брать в долг под любой процент продавая ОВГЗ. Но лишь беря в долг, проедая деньги, не вкладывая их в развитие и не создавая базы для возврата долгов, власть, в лице Зеленского, Ермака, "слуг народа" и абсолютно импотентного Кабмина, показывает, что она не способна ни на что, кроме увеличения госдолга. Ведь отдавать будут не они, а следующая власть и граждане Украины из своих карманов.

Обратите внимание, что уже больше двух лет Зеленский и слуги нас ведут куда-то. Форумы проводили перед 30-летием Дня Независимости. Красивые ролики по тв показывали. Но стратегию предоставить не могу. И куда они ведут Украину и сами не знают. Но мне очень хочется все же узнать как, и за счет чего или кого, эта власть планирует усилить обороноспособность Украины, оживить экономику, выйти из всестороннего кризиса и улучшить качество жизни граждан, решить проблемы демографии, здравоохранения и образования? Хочется понять за какой срок и с помощью какого ресурса депутаты ВР с Ермаком и Зеленским хотят реализовать "конец эпохи бедности" не только для себя, но и для остальных граждан Украины? Или это в их планы не входит? А ещё хочется увидеть антикоррупционную стратегию. Потому что пока она выглядит жалко - "своих не трогаем, а чужих гоняем". Но это явно не то, что надо украинцам. И это явно не тот результат, который ждут от нас наши западные партнёры. Даже Байден сказал Зеленскому о том, что надо бороться с коррупцией, а иначе в НАТО не попасть. Не имитировать, Владимир Зеленский, и не возглавлять, как это делает Глава Офиса президента, а бороться.

Так где именно можно ознакомиться с этими стратегиями и планами, если даже программа правительства до сих пор не принята, а по факту её нет? Я не знаю ни одной успешной страны, которая бы жила без стратегии, плана и системного решения своих проблем. Но Украина и не является успешной страной. К сожалению. И пока в ВР сидят аматоры из #моносброда, то ситуация не изменится к лучшему.

Есть ли выход из этой ситуации? Верховна Рада должна быть переизбрана! И чем раньше это произойдёт тем меньше вреда будет нанесено Украине", - подытоживает Береза.