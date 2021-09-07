Комодського варана визнано видом під загрозою вимирання

Якщо раніше комодський варан належав до категорії вразливих, тепер він став вимираючим / фото ua.depositphotos.com

Комодський варан, найбільша ящірка у світі, віднесена до видів під загрозою вимирання.

Про це йдеться в новому списку Міжнародного союзу охорони природи (IUCN), пише N+1, інформує УНІАН.

Друге за рік оновлення списку датується початком вересня, і якщо раніше цих рептилій відносили до вразливих видів, тепер їх природоохоронний статус змінено на "під загрозою вимирання".

За словами науковців, комодським варанам загрожує нова проблема - зміна клімату внаслідок дій людини. Дослідження показують, що пов'язане з таненням льодовиків зростання рівня моря може затопити значну частину сучасного ареалу цих ящірок. У такому випадку лише за 45 років вид позбудеться мінімум 30% місць проживання.

фото ua.depositphotos.com

Чим особливі комодські варани

Комодський варан або, як його ще називають, гігантський індонезійський варан - це вид ящірок, що живе на індонезійських островах Комодо, Ринча, Флорес і Гілі-Мотанг. Він є найбільшою з нині існуючих ящірок і найважчим сучасним представником лускатих.

Комодські варани можуть виростати понад 3 метри завдовжки та важити понад 130 кілограмів. Дорослі особини в основному харчуються великими копитними ссавцями.

Найдавнішим викопним залишкам комодського варана понад 3,8 мільйона років.

Які ще види отримали новий охоронний статус

В оновленому списку IUCN збільшилася також частка акул і скатів під загрозою зникнення. Вони сильно страждають від масового вилову, руйнування місць проживання і кліматичних змін. Небезпека, як вважають науковці, загрожує 37% їх видів, а тварини тепер перебувають у категоріях від "вразливих" до "на межі повного зникнення".

"Вечірні Вісті"