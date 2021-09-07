Передозування наркотиків: помер актор Майкл Вільямс

Тіло актора знайшли в квартирі в Нью-Йорку / фото REUTERS

Помер американський актор Майкл Вільямс.

Про це повідомляє New York Post, інформує УНІАН.

Тіло 54-річного актора знайшов племінник в його квартирі в Нью-Йорку.

За попередніми даними, причиною смерті Вільямса могло стати передозування героїну або фентанілу. Про можливе передозування повідомляють джерела NBC 4 New York.

Офіційно причина смерті ще не встановлена.

Родичі Вільямса у своєму зверненні підтвердили смерть актора.

"Сім'я з глибоким жалем оголошує про смерть номінованого на премію "Еммі" актора Майкла Кеннета Вільямса. Вона просить вашої конфіденційності, сумуючи про цю непереборну втрату", - зазначила представник актора Маріанна Шафран.

Майкл Вільямс - головні ролі актора

Майкл Вільямс п'ять разів номінувався на відому телевізійну премію "Еммі" за ролі в серіалах "У блюзі тільки Бессі", "Одного разу вночі", "Коли вони нас побачать", "Прослуховування".

Вільямс є володарем премії Гільдії акторів за гру в телешоу "Підпільна імперія" (2010-2014).

За роль в хоррор-серіалі "Країна Лавкрафта, який вийшов у 2020 році, Вільямс отримав премії Critics' Choice Television Award і Hollywood Critics Association TV Awards, а також був номінований на "Еммі".

"Вечірні Вісті"