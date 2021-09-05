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Ученые назвали способ долгосрочного снижения давления без таблеток

  11   0 05.09.2021, 06:11 | Новости, Общество
Ученые назвали способ долгосрочного снижения давления без таблеток

Не стоит исключать физические упражнения.

Силовые упражнения с собственным телом (статические или изометрические) способствуют стабилизации артериального давления, однако у ученых были сомнения по поводу их безопасности. Большой метаанализ имеет хорошие новости для гипертоников, передает 24 Канал.

Исследование физической эффективности у гипертоников

Ученые провели обзор 24 исследований, в которых оценивалось влияние изометрических упражнений на контроль артериального давления. Специалистов интересовало, как влияет этот вид физической активности на сосуды и насколько он безопасен.

В рандомизированных исследованиях, которые охватил анализ, приняли участие в целом 1143 человека, средний возраст составил 56 лет, соотношение мужчин и женщин было примерно одинаковым. У добровольцев диагностировали артериальную гипертензию 1 или 2 степени.

Данные участников, которые занимались силовыми статическими упражнениями, сравнивали с контрольными группами людей с тем же заболеванием, получавших только лекарственную терапию. Авторы обзора отметили, что рассматривали только исследования, продолжавшиеся почти три недели - это минимальный промежуток времени для изменения артериального давления.

Упражнения безопасны и эффективны для людей с высоким давлением

Анализ данных показал, что под влиянием изометрических упражнений систолическое (верхнее) давление в среднем снижается на 6,97 мм рт. ст. диастолическое (нижнее) давление уменьшается в среднем на 3,86 мм рт. Центральное аортальное систолическое давление - важнейший индикатор сердечно-сосудистых заболеваний - снижается в среднем на 7,48 мм рт. ст.

Авторы обзора отметили, что для достижения стабильного эффекта достаточно уделять таким упражнениям всего по 12 минут 2-3 раза в неделю.

Ранее исследователи установили, что упражнения могут помешать развитию гипертонии. У людей, которые занимаются умеренными физическими упражнениями не менее 5 часов на неделю в раннем взрослом возрасте, вероятность развития гипертонии на 18% ниже. Вероятность развития гипертонии была еще ниже для 11,7% участников, которые сохранили свои привычки до 60 лет.

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