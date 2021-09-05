В 2023 году появится электрический Opel Astra

Opel планирует в 2023 году начать продавать электрическую версию Astra нового поколения. Она будет назваться Opel Astra-e.

Сейчас в модельной линейке Opel уже есть два электромобиля - электрические версии компактного кроссовера Mokka и сити-кара Corsa. Astra-e станет третьим электромобилем в линейке этого немецкого автопроизводителя.

К сожалению, пока больше нет никаких подробностей про Astra-e. Запас хода тоже еще не известен.

Напомним, что в сентябре текущего года дебютирует стандартный Opel Astra нового поколения. Эта новинка построена на платформе EMP2. На этой платформе, кстати, также создан новый Peugeot 308.

В линейку двигателей войдут несколько силовых агрегатов. Будет, например, трехцилиндровый 1,2 л бензиновый мотор, а также четырехцилиндровый 1,5 л дизель. Кроме того, покупателям предложат гибридные версии.

Разнообразные силовые установки должны помочь новой Astra лучше конкурировать с лидером своего сегмента Volkswagen Golf.

autonews.ua