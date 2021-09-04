Пьянич: Куман никогда не уважал меня

Миралем Пьянич имеет претензии к наставнику Барселоны.
В последний день трансферного окна Миралем Пьянич перешел в турецкий Бешикташ на правах аренды.
Сам боснийский полузащитник прокомментировал свой трансфер.
"Куман не уважал меня. Он никогда со мной не разговаривал! Я игрок, который может принять все, но я всегда хотел бы, чтобы мне это объясняли ... и не так, как подростку. Я согласился на понижение зарплаты и присоединился к Бешикташу, потому что я просто люблю играть в футбол",- приводит слова футболиста Marca.
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