Пьянич: Куман никогда не уважал меня

Миралем Пьянич имеет претензии к наставнику Барселоны.

В последний день трансферного окна Миралем Пьянич перешел в турецкий Бешикташ на правах аренды.

Сам боснийский полузащитник прокомментировал свой трансфер.

"Куман не уважал меня. Он никогда со мной не разговаривал! Я игрок, который может принять все, но я всегда хотел бы, чтобы мне это объясняли ... и не так, как подростку. Я согласился на понижение зарплаты и присоединился к Бешикташу, потому что я просто люблю играть в футбол",- приводит слова футболиста Marca.

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