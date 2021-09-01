"Вплив на психіку людей – вкрай катастрофічний", – психолог про наслідки COVID-19

Наслідки впливу COVID-19 на психічне здоров'я людини є суттєвими, але повною мірою не дослідженими. Також пандемія має вплив на всі без винятку галузі життя країни.

Про це в ефірі українського телеканалу сказала психолог Анна Денисова, передає UAINFO.org.

"Насправді, вплив був катастрофічним. Є дослідження, що важко перенесений COVID-19 має тривалі наслідки для організму, і якщо організм мав порушення функціонування, то це буде впливати на наш психічний стан", - сказала вона.

За її словами, внаслідок пандемічного стресу люди мають високий ризик розвитку психічних розладів. Серед іншого, людей переслідують тривожні розлади, депресії та безсоння, що можуть бути довгостроковими наслідками коронавірусної хвороби COVID-19. Крім того, ізоляція під час хвороби також стимулює розвиток психічних захворювань.

"Слід серйозно ставитись до питання наслідків COVID-19, адже від цього залежить повноцінність нашого життя", - впевнена психолог і додала, що водночас вплив хвороби поки достатньою мірою не досліджений.

Анна Денисова також нагадала, що Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України також проводив конференцію на тему, яким чином коронавірус впливає на психічне здоров'я українців, а також який має вплив на соціальні і фізіологічні аспекти.

"Без сумніву, поширення пандемії впливає у всіх галузях: люди втрачали роботу, були ізольованими під час локдауну, відзначався підвищений рівень тривоги та депресії", - сказала вона.

Також психолог прокоментувала поведінку людей в контексті ініціативи урядів низки країн щодо надання "винагороди за щеплення".

"Для людей винагорода за вакцинацію - це просто приємний бонус. Тому якщо є така можливість, то люди отримують ці виплати", - завершила вона.

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