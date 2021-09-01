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У Держслужбі з праці порахували: вигідніше сплатити ЄСВ за 10 років, аніж штраф за нелегальних працівників

  9   0 01.09.2021, 17:08 | Новости, Экономика
У Держслужбі з праці порахували: вигідніше сплатити ЄСВ за 10 років, аніж штраф за нелегальних працівників

Державна служба України з питань праці в рамках інспекційної кампанії з легалізації праці виявила понад 7 тисяч працівників, допущених до роботи без трудових договорів. У відомстві наголошують: роботодавцям економічно вигідніше оформлювати працівників на роботу, аніж сплачувати штрафи.  

Про це в ефірі українського телеканалу сказала Олена Коновалова, заступник директора департаменту з питань праці, начальник відділу з питань трудових відносин Державної служба України з питань праці, передає UAINFO.org

"Роботодавці, які намагаються зекономити кошти, не оформлюючи працівників на роботу - втратили економічну вигоду від порушення законодавства. Так, якщо взяти до уваги розмір штрафу - а це 30 мінімальних заробітних плат - то за рахунок цього року можна упродовж 10 років сплачувати ЄСВ за офіційно оформленого працівника", - пояснила вона.  

Вона пояснила, що найбільше нелегальних працівників виявлено у сферах сільського господарства, будівництва, організації харчування та тимчасового розміщення, а також галузі торгівлі.

При цьому законом передбачено, що штраф за 1 людину без оформлення трудового договору складає 60 тис грн., друге аналогічне порушення тягне за собою накладення штрафу у розмірі 180 тис. грн. 

Водночас як пояснила HR-експерт Лариса Онипко, для офіційного працевлаштування у шукачів нині є багато можливостей. 

"Ринок праці змінюється та оживає, і у порівнянні із 2020 роком зареєстровано майже удвічі більше пропозицій від роботодавців, коли працівники отримують офіційне працевлаштування, компенсаційний пакет, можливості для розвитку працівників тощо", - сказала вона.

Лариса Онипко додала, що найбільша кількість вакансій нині у галузях продажу, ІТ, банки і фінанси, маркетинг, адміністративний персонал.  

"Між роботодавцем і працівником мають бути цивілізовані стосунки - це баланс інтересів. Для кожного шукача важлива конкурентна заробітна плата, платоспроможність компанії і її стабільність. Мені здається, коли ми влаштовуємось до "чорних" працедавців, то ми порушуємо наші правила стабільності, бо нема гарантій щодо безпеки і здоров'я. Це лише тимчасовий вихід", - завершила експерт. 

UAINFO

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