Науковці порівняли вакцини Moderna та Pfizer - стало відомо, яка дає більше антитіл

Стало відомо важливу відмінність вакцини Pfizer від Moderna / фото REUTERS

Дослідження бельгійських вчених показало, що вакцина компанії Moderna дає в два рази більше антитіл від COVID-19, ніж вакцина від Pfizer-BioNTech.

Як повідомляє The Hill, стаття про дослідження опублікована в журналі Американської Медичної Асоціації (JAMA), інформує УНІАН.

Вчені проаналізували рівень антитіл у працівників охорони здоров'я, які отримали дві дози вакцини і раніше не хворіли коронавірусом. З них 688 були вакциновані препаратом Moderna, 959 - препаратом Pfizer. У щеплених вакциною Moderna рівень антитіл досяг середнього показника у 2881 одиницю на мл, в той час, як у щеплених Pfizer цей показник дорівнює 1108 одиниці

При цьому учасники тестування, які перенесли COVID-19, отримали ще вищий рівень антитіл. Найсильніша імунна відповідь спостерігалася у людей віком до 35 років.

Вчені вважають, що сильніша імунна відповідь на вакцину Moderna може бути пов'язана з великим вмістом матеріалу мРНК в препараті, а також з різницею в інтервалах між щепленнями - для Pfizer він становить 3 тижні, для Moderna - 4.

Обидві вакцини засновані на одній і тій же технології мРНК. У них використовується рибонуклеїнова кислота, що кодує білок, характерний для патогену. Надалі, при попаданні в організм патогену, імунна система пізнає його по вже відомому білку і знищує інфекцію.

"Вечірні Вісті"