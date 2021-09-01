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У закладах освіти набули чинності нові норми харчування: що змінилося

  8   0 01.09.2021, 13:20 | Новости, Общество
У закладах освіти набули чинності нові норми харчування: що змінилося

Відсьогодні набули чинності норми харчування у закладах освіти, дитячих закладах оздоровлення та відпочинку та Порядок організації такого харчування.

Їх затверджено постановою Кабінету Міністрів № 305 від 24 березня 2021 року, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, новими нормами обмежено кількість солі та цукру, жирів рослинного і тваринного походження, а також соків. Вони також не передбачають ковбасні вироби, сосиски, рибні, м'ясні та плодоовочеві консерви, кондитерські вироби, оскільки ці продукти мають високий вміст солі, цукру, а деякі з них - консерванти та трансжирні кислоти, що суперечить принципам здорового харчування.

Також зменшені норми споживання хліба та картоплі, натомість збільшена кількість споживання молока та кисломолочних продуктів, м'яса, риби, круп та бобових.   

Крім того, збільшені норми щодо рослинного та вершкового масла, розширена варіація використання продуктів під час складання меню.

Кабінет Міністрів визначив перехідний період запровадження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Для забезпечення закупівлі харчових продуктів відповідно до нових норм встановлено перехідний період до 1 січня 2022 року. Навчальні заклади можуть використовувати вже укладені договори на постачання харчових продуктів та послуг з харчування, що діють до 31 грудня 2021 року. 

Як повідомлялося, у травні дружина Президента Олена Зеленська презентувала оновлене меню для шкільних їдалень. Воно розраховане на 4 тижні, включає 160 страв, серед яких традиційні українські наїдки, популярні страви різних кухонь світу, а також безглютенові позиції. Крім того, збільшено кількість фруктів та м'яса в раціоні. Оновлене меню передбачалося впровадити з 1 вересня.

Укрінформ

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