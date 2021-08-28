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Темпы вакцинации от коронавируса в Украине остаются на рекордном уровне

  1   0 28.08.2021, 11:06 | Новости, Общество
Темпы вакцинации от коронавируса в Украине остаются на рекордном уровне

За прошедшие сутки 27 августа 2021 года 166 551 человека вакцинированы против COVID-19. Это немного меньше, чем рекордное количество прививок в предыдущий день (173 435).

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За последние сутки одну дозу получили 57 435 человек, полностью иммунизированы - 109 116 человек.

В течение суток работали:

- 1 023 мобильные бригады;

- 2 934 пункта прививки;

- 340 центров вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привито 5 265 635 человек, из них получили одну дозу - 5 265 633 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 536 963 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 8 802 596 прививок.

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