Над Харьковом заметили иностранный беспилотник

В СБУ призвали граждан немедленно сообщать о лицах, которые проявляют необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры и военным объектам.

Служба безопасности Украины обнаружила ударный беспилотник с иностранной маркировкой, который совершал облет над Харьковским регионом. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Харьковской области.

"В связи с этим случаем просим должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", - сказано в сообщении.

В СБУ призывают граждан неотложно сообщать о лицах, которые проявляют необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управления, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты.