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Екс-"регіонал" Царьов розкрив подробиці смерті його 17-річної дочки

  5   0 27.08.2021, 10:05 | Новости, Общество
Екс-"регіонал" Царьов розкрив подробиці смерті його 17-річної дочки

Олег Царьов. Фото УНІАН

Колишній нардеп-втікач з "Партії регіонів" Олег Царьов розповів подробиці смерті його доньки.

Про це сам Царьов, який знаходиться в розшуку, написав у Telegram, пише УНІАН.

Він стверджує, що його донька могла померти через лікарську помилку: у 17-річної дівчини після розтину знайшли гематому.

Дівчину протягом декількох тижнів турбував головний біль і вона вирішила пройти медобстеження, але у приватній клініці їй не змогли поставити діагноз.

"Фахівці клініки провели всі аналізи і дослідження (аналізи крові, спинномозковій рідині, МРТ), але не поставили правильний діагноз. Якби вони не помилилися, то Катю можна було врятувати - відкачати гематому. Хворобу визначили тільки після розтину", - додав екс-нардеп.

Він також повідомив, що справа його доньки знаходиться на етапі судмедекспертизи і під контролем Слідчого Комітету РФ.

"Якщо виявиться недбалість лікарів, то буде порушено кримінальну справу", - написав Царьов.

Фото Telegram Олег Царьов

Слід зазначити, що дочка колишнього українського нардепа померла ще 15 липня 2021, однак він повідомив про це лише 24 серпня. Лише у себе на Facebook він написав про те, що в його родині сталося горе, і йому знадобиться багато часу, щоб прийти в себе після цього.Нагадаємо, що Олег Царьов - екс-регіонал, депутат Верховної Ради IV-VII скликань. Під час Революції Переваги Олег Царьов погрожував "зачисткою Майдану за годину". У 2014 році прихильник "русского мира" Олег Царьов втік з України в РФ, а незабаром перебрався в анексуваний Крим. Після втечі з України Царьов відкрито підтримує бойовиків на сході України і знаходиться в розшуку українських правоохоронних органів. У 2015 році в СБУ повідомила, що екс-регіонал Олег Царьов фінансує дестабілізацію в Україні. Колишнього політика кілька разів СБУ викликала на допит. У 2016 році Генеральна прокуратура України направила до суду справу Царьова, а він був оголошений в міжнародний розшук.

УНІАН

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