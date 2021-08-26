Різке зростання захворюваності: за добу в Україні виявили понад 1500 інфікованих COVID-19

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 1581 людини, зафіксовано 45 летальних випадків, 1269 пацієнтів одужали.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 26 серпня, інформує UAINFO.org.

Захворюваність на коронавірус різко зросла, днем раніше виявили трохи більше 700 інфікованих.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 2 278 171 особа, з них 2 203 429 одужали, летальних випадків - 53 566.

Ситуація з COVID-19 у регіонах:

м. Київ - 264 випадки;

Вінницька область - 46 випадків;

Волинська область - 16 випадків;

Дніпропетровська область - 79 випадків;

Донецька область - 161 випадок;

Житомирська область - 33 випадки;

Закарпатська область - 21 випадок;

Запорізька область - 54 випадки;

Івано-Франківська область - 23 випадки;

Київська область - 56 випадків;

Кіровоградська область - 13 випадків;

Луганська область - 93 випадки;

Львівська область - 40 випадків;

Миколаївська область - 34 випадки;

Одеська область - 119 випадків;

Полтавська область - 40 випадків;

Рівненська область - 41 випадок;

Сумська область - 24 випадки;

Тернопільська область - 48 випадків;

Харківська область - 105 випадків;

Херсонська область - 50 випадків;

Хмельницька область - 48 випадків;

Черкаська область - 35 випадків;

Чернівецька область - 81 випадок;

Чернігівська область - 57 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

В Україні діє адаптивний карантин, країну поділили на зони.

В Україні не залишилося областей в червоній, помаранчевій і жовтій зонах. Всі регіони знаходяться в зеленій зоні.

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