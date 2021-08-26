Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру в Чикаго

Еліна Світоліна / фото REUTERS

Зірка вітчизняного спорту Еліна Світоліна змогла вийти до третього кола на турнірі в американському Чикаго.

В 1/8 фіналу 26-річна українка обіграла представницю Франції Фіону Ферро (№80 WTA). Еліна перемогла у двох сетах - 6:4, 6:4, інформує УНІАН.

Світоліна у чвертьфіналі теж зіграє проти француженки. Крістіна Младеновіч (№57 WTA) спробує завадити Еліні вийти до півфіналу. Зазначимо, що Младеновіч двічі перемагала Світоліну у своїй кар'єрі й поки що не поступалася жодного разу. Українка мусить бути пильною і підтвердити, що вона не дарма має статус шостої ракетки світу.

Нагадаємо, що Світоліна на старті змагань в Чикаго теж здолала французьку тенісистку.

Турнір в Чикаго має солідний призовий фонд - 232 тисячі доларів.

Зауважимо, що у чвертьфіналі візьме участь також Марта Костюк, яка в Чикаго ще жодного сету не програла.

УНІАН