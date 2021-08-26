Зеленський призначив нового представника України при Євросоюзі

Всеволод Ченцов став послом України в ЄС / фото УНІАН

Президент України Володимир Зеленський призначив Всеволода Ченцова представником України при Європейському Союзі.

Про це йдеться в указі глави держави №445 від 25 серпня, інформує УНІАН.

"Призначити Ченцова Всеволода Валерійовича Представником України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії", - йдеться в указі.

Володимир Зеленський 6 квітня звільнив голову представництва України при Європейському Союзі Миколу Точицького .

Точицький займав посаду голови представництва у ЄС із 2016 року, поєднуючи її із посадою посла у Бельгії та Люксембурзі.

У квітні 2021 року президент звільнив Ченцова з посад посла в Королівстві Нідерланди та постійного представника при Організації по забороні хімічної зброї за сумісництвом.

Народився Всеволод Ченцов у 1974 році в м. Дрогобич Львівської області. Закінчив Львівський державний університет ім. І.Франка (правознавство). Є кар'єрним дипломатом, в МЗС України з 1996 року. За кордоном працював у посольствах України в Турецькій Республіці та Республіці Польща, а також у Представництві України при Європейському Союзі.

Крім цього, Ченцов обіймав посаду директора Департаменту Європейського Союзу Міністерства закордонних справ України.

Вільно володіє англійською мовою.

УНІАН