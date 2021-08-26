Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

12:02

Когда вакцинированные Pfizer и AstraZeneca становятся уязвимыми к COVID-19 – исследования ученых

11:30

Українськiй призерці Олімпіади, яка віддала тренеру подаровану квартиру, вручили ще одну (відео)

11:07

Канье Уэст решил избавиться от своего имени

10:27

"Чому я, жертва, у неволі, а він – на свободі?" Як живуть курсантки, яких рік тому збив п'яний майор

10:01

Зеленський призначив нового представника України при Євросоюзі

09:41

Різке зростання захворюваності: за добу в Україні виявили понад 1500 інфікованих COVID-19

09:20

Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру в Чикаго

09:00

У ВООЗ заявили, що всі гіпотези про походження коронавірусу в силі

08:30

В Дніпропетровській області російську мову позбавили статусу регіональної

07:59

"Либо убьют, либо не убьют": Навальный дал первое интервью из колонии

07:29

Зеленський звільнив посла України в Канаді

23:02

Різкий старт: збірна України виграла 8 медалей в перший день Паралімпіади

22:04

Україна висловила готовність керувати "Північним потоком-2"

21:15

Військовослужбовиця, що знепритомніла під час параду, стала героїнею соцмереж. ФОТО

20:01

Британка пройшла тисячу уроків водіння, але не може отримати права з незвичайної причини

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

У ВООЗ заявили, що всі гіпотези про походження коронавірусу в силі

  19   0 26.08.2021, 09:00 | Новости, Общество
У ВООЗ заявили, що всі гіпотези про походження коронавірусу в силі

У ВООЗ не виключають жодної гіпотези про походження коронавірусу \ фото REUTERS

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що всі гіпотези про походження COVID-19, включаючи можливість лабораторного витоку, залишаються в силі.

Про це заявив очільник програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкл Райан, інформує УНІАН.

"Поточна ситуація така, що всі гіпотези щодо походження вірусу все ще залишаються в силі. Деякі з них більш імовірні, ніж інші, але всі гіпотези потребують подальшого з'ясування і дослідження, і ми підемо і подивимося, куди всі ці висновки приведуть ВООЗ", - сказав Райан. 

Він зазначив, що китайські вчені заявили, що проводять власні дослідження походження COVID-19. За його словами, у ВООЗ "з нетерпінням чекають новин від китайських колег про перебіг цих досліджень", передає Українська правда з посиланням на The Guardian.

Перші випадки захворювання на коронавірус були зафіксовані в центральному китайському місті Ухань наприкінці 2019 року.

14 січня команда експертів ВООЗ прибула до Китаю для дослідження походження коронавірусу. Місія не змогла точно визначити джерело коронавірусу. Однак, повідомлялося, що гіпотеза про лабораторний витік малоймовірна і вона не належить до гіпотез, які досліджуватимуть надалі.

Згодом стало відомо, що влада Китаю відмовилася надавати експертам ВООЗ, які працювали в Ухані, первинну інформацію про ранні випадки зараження коронавірусом.

У звіті про походження COVID-19, підготовленому лабораторією уряду США, є висновок, що гіпотеза походження коронавірусу з лабораторії в китайському Ухані - правдоподібна і заслуговує подальшого вивчення.

25 серпня розвідка США представила президенту Джо Байдену доповідь про походження коронавірусу, але в ньому вона не змогла прийти до консенсусу щодо питання, чи був вірус створений в лабораторії, чи виник природним шляхом.

УНІАН

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (611)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]