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Когда вакцинированные Pfizer и AstraZeneca становятся уязвимыми к COVID-19 – исследования ученых

  3   0 26.08.2021, 12:02 | Новости, Общество
Когда вакцинированные Pfizer и AstraZeneca становятся уязвимыми к COVID-19 – исследования ученых

Для исследования ученые проанализировали более 1,2 миллиона результатов тестов.

Защита от коронавируса начинает исчезать в течение шести месяцев после прививки двумя дозами Pfizer и AstraZeneca.

Как сообщает Reuters, об этом говорится в новом исследовании британских ученых, информирует UAINFO.org.

Через 5-6 месяцев эффективность инъекции Pfizer в противодействии инфицирования коронавируса после второй дозы снижается с 88% до 74%. В то же время эффективность AstraZeneca – с 77% до 67% через 4-5 месяцев.

Для исследования ученые проанализировали более 1,2 миллиона результатов тестов. Предварительный анализ показал, что вакцины обеспечивают защиту не менее чем на 6 месяцев.

При наихудшем сценарии уровень защиты пожилых людей и медработников к зиме может упасть ниже 50%. Ученые не исключают, что придется осенью и зимой делать дополнительные прививки.

Ранее в США заявили о необходимости третьей прививки вакциной от коронавируса, которую начнут делать с 20 сентября Pfizer или Moderna среди наиболее уязвимых групп населения.

На что у ВОЗ ответили довольно резко. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус призвал к "временному мораторию" на ревакцинацию во всем мире, поскольку страны с низким уровнем дохода вакцинировали "едва 2%" своего населения.

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