Россия делает все, чтобы превратить Украину в несостоявшееся государство – Handelsblatt

Насколько важна Украина для геополитической архитектуры мира, бывший американский советник по национальной безопасности Збигнев Бжезинский понял еще 30 лет назад вскоре после провозглашения независимости второй по величине бывшей советской республики: «Если Россия возвратит себе контроль над Украиной, то вновь станет империей».

Кремль после нескольких лет, ушедших на зализывание ран после распада Советского Союза, работает сейчас над тем, чтобы дестабилизировать соседнюю страну на западе и постепенно вновь ее поглотить.

Об этом пишет Матиас Брюгманн, Handelsblatt, информирует UAINFO.org.

Первым шагом была аннексия Россией украинского полуострова Крым, который Киев срочно хочет вернуть себе. За ней последовала квазианнексия частей украинского «Рурского бассейна» — Донбасса — с помощью руководимых из Москвы сепаратистов.

То, что в таких условиях страна не может процветать, очевидно.

Тем более что ее развитию мешает и то, что руководимые из России партии и средства массовой информации разжигают внутри страну политическую рознь. Кроме того, годы после объявления независимости сопровождались постоянным метанием между Востоком и Западом.

Часть вины за это лежит и на ЕС: украинцам даже после «оранжевой революции», произошедшей в результате массированной фальсификации выборов 2004 года, никогда четко не обещали, что помогут им в продвижении к Европе. Соглашение об ассоциации возникло лишь намного позже.

Действительно, государства ЕС слишком поздно поняли, каким потенциалом обладает Украина. Для европейской автомобильной промышленности она уже давно стала местом размещения предприятий, производящих комплектующие для автомобилей.

Самое большое восточноевропейское государство ЕС — Польша, где многочисленные немецкие фирмы создали производственные мощности, — использует соседнюю страну как источник остро необходимой рабочей силы. И в снабжении мира продовольствием страна, одаренная знаменитым черноземом, играет важную роль.

Но то, что потенциал самой большой равнинной страны Европы долгое время не был распознан, связано не только с препятствиями извне. Скорее и сама Украина слишком нерешительно брала свою судьбу в собственные руки.

Лишь после «Революции достоинства», когда народ на киевском Майдане в 2013/2014 году восстал против отката страны в сторону Москвы, были предприняты решительные шаги вперед. С тех пор Россия делает все, чтобы превратить Украину в несостоявшееся государство.

Шанс на экономический подъем

Впервые у Украины появился шанс стать экономически процветающей страной с ценностями свободы, то есть, последовать примеру прибалтийских государств, Польши и других восточноевропейских стран. Однако нельзя забывать, что их активно поддерживал своими средствами ЕС.

Украина выходит на старт как одна из самых бедных стран Европы, если исходить из ВВП на душу населения. Это объясняется в том числе и тем, что обширнейшая теневая экономика страны не учитывается в государственной статистике. Объясняется это и тем, что в течение нескольких десятилетий реформы продвигались слишком медленно.

Только в начале этого года земли сельскохозяйственного назначения разрешено приватизировать таким образом, что теперь они могут использоваться в качестве обеспечения при финансировании инвестиций. Подобная реформа в России была проведена в 2000 году.

Особую роль в отставании страны играют и всемогущие олигархи, контролирующие ключевые отрасли промышленности. Их власть необходимо сломить, как это случилось когда-то с доминирующими кланами Рокфеллеров и Карнеги в США. Только тогда действительные конкуренты в виде украинских предпринимателей и зарубежных инвесторов смогут создать возможности для честного соперничества и роста на берегах Днепра, Дуная и Дона (так в тексте, Дон по Украине не протекает, прим. ред.).

Добровольно олигархи власть из рук не выпустят, народу придется их к этому принудить, если он хочет убрать со своего пути барьеры, мешающие его продвижению в Европу, а именно монополию магнатов и купленную миллиардерами юстицию, и заменить их рыночной экономикой и правовым государством.

Европейский союз Украине должен дать четкие стимулы для дальнейшего экономического и политического сближения с ним, а украинцы должны решить, хотят ли они пойти этим путем.

Преимущества от сближения Украины с Европой получат обе стороны: ЕС — самый большой внутренний рынок в мире. Украина обладает огромным потенциалом в производстве аграрного сырья, значение которого в постнефтяной эре будет постоянно возрастать.

То же самое относится к возобновляемым источникам энергии, с помощью которых можно будет производить зеленый водород для ЕС. Для Киева это могло бы стать альтернативным источником дохода — особенно, если учесть, что она может лишиться поступлений от транзита российского газа после ввода в эксплуатацию балтийского газопровода «Северный поток — 2».

Украина может превратиться из просителя в настоящего партнера. Это классическая ситуация, когда в выигрыше оказываются все участники, как это любят предприниматели в экономике. Только за дело нужно взяться дружно обеим сторонам.