Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

12:02

Когда вакцинированные Pfizer и AstraZeneca становятся уязвимыми к COVID-19 – исследования ученых

11:30

Українськiй призерці Олімпіади, яка віддала тренеру подаровану квартиру, вручили ще одну (відео)

11:07

Канье Уэст решил избавиться от своего имени

10:27

"Чому я, жертва, у неволі, а він – на свободі?" Як живуть курсантки, яких рік тому збив п'яний майор

10:01

Зеленський призначив нового представника України при Євросоюзі

09:41

Різке зростання захворюваності: за добу в Україні виявили понад 1500 інфікованих COVID-19

09:20

Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру в Чикаго

09:00

У ВООЗ заявили, що всі гіпотези про походження коронавірусу в силі

08:30

В Дніпропетровській області російську мову позбавили статусу регіональної

07:59

"Либо убьют, либо не убьют": Навальный дал первое интервью из колонии

07:29

Зеленський звільнив посла України в Канаді

23:02

Різкий старт: збірна України виграла 8 медалей в перший день Паралімпіади

22:04

Україна висловила готовність керувати "Північним потоком-2"

21:15

Військовослужбовиця, що знепритомніла під час параду, стала героїнею соцмереж. ФОТО

20:01

Британка пройшла тисячу уроків водіння, але не може отримати права з незвичайної причини

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Українськiй призерці Олімпіади, яка віддала тренеру подаровану квартиру, вручили ще одну (відео)

  7   0 26.08.2021, 11:30 | Новости, Спорт
Українськiй призерці Олімпіади, яка віддала тренеру подаровану квартиру, вручили ще одну (відео)

Ірина Коляденко отримала другу квартиру / фото REUTERS

Українська борчиня Ірина Коляденко, яка віддала подаровану їй за "бронзу" Олімпіади-2020 квартиру своєму тренеру, таки отримала власне житло. 

Про це в ефірі 5 каналу розповів мер Ірпеня Олександр Маркушин, інформує УНІАН.

Після того як Коляденко зі своїм тренером відвідала будинок з подарованою квартирою, до них у гості прийшов мер Ірпіня Олександр Маркушин. Він вручив призерці Олімпійських ігор у Токіо ще одну квартиру.

"Вирішили нашим містом, нашими підприємцями вручити ще одну квартиру нашій Коляденко і показати приклад іншим громадам: якщо є така ситуація, то потрібно дарувати дві квартири", - пояснив Маркушин.

Нагадаємо, українська борчиня Ірина Коляденко, яка на Олімпіаді в Токіо завоювала бронзову медаль, отримала від керівництва Київської області квартиру в Ірпені.

Однак спортсменка повідомила, що вирішила віддати цю квартиру своєму тренеру Володимиру Яременку, попри те, що для неї завжди було мрією мати власне житло. 

Ірина Коляденко в 2019 році завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу.

У 2021 році вона ставала чемпіонкою Європи, а роком раніше виграла на континентальній першості бронзу.

Бронзу Олімпіади в Токіо 22-річна спортсменка виграла у ваговій категорії до 62 кг.

УНІАН

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (611)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]