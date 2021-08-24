Петраков: Украина попала в очень сложное положение

Александр Петраков высказался про отбор на чемпионат мира.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков поделился мнением о квалификации на чемпионат мира, который пройдет в Катаре.

По словам специалиста, национальная команда Украины находится в трудном положение, однако продолжит выполнять свою работу, чтобы выйти на чемпионат мира.

"Пять игр, должны эти все игры быть финальными. Потерял очки - ты никуда не прошел. Это сложная ситуация, очень тяжелая, но так основаны и работают сборные страны. Давайте не будем говорить, чтобы выйти в Катар нужно выиграть все пять матчей.

Знаете как, давайте будем жить все мы вместе с вами, есть игра, есть Казахстан, город Нур-Султан, Астана-Арена - всё, больше нет ничего. Там сыграем, как оно будет, потом перевернем эту страницу и пойдем дальше".

Петраков также высказался о том, что его не назначил в качестве главного тренера сборной Украины.

"На меня не давит приставка и.о., вообще нет, даже интересно, никогда не работал с этой приставкой. Мы с Андреем Шевченко поговорили, я ему позвонил, мы с ним хорошо поговорили по-дружески. Я могу откровенно сказать, что огромное спасибо Андрею, Андреа и Мауро за проделанную работу за пять лет. Они с нами делились мнением, они такие доступные ребята, они с нами делились своим опытом и тренировочными занятиями, что-то я взял, что-то свое. Большое им спасибо.

Андрей мне сказал: "Василич, я тебе команду оставил в восьмерке сильнейших", а он мне: "Я прав?", а я ему сказал, что он прав", - рассказал Петраков в программе Великий Футбол.

Напомним, в ближайшем поединке отборочного этапа к чемпионату мира Украина сыграет с Казахстаном (1 сентября), а затем "желто-синие" вернутся в Киев, где сыграют с национальной сборной Франции. В турнирной таблице группы Украина занимает второе место с тремя баллами.

Фото UA-Football